Xava Drago estrena "Gracias infinitas", un nuevo disco luego de haber sido desahuciado debido al cáncer, ¿dónde escucharlo?

En medio de una crisis de salud que ya no tiene remedio, el icónico Salvador "Xava Drago" Aguilar, vocalista de la emblemática banda de rock mexicano CODA lanzó un último disco luego de anunciar que los tratamientos para erradicar el cáncer ya no estaban dando resultado.

Titulado "Gracias Infinitas", este emotivo trabajo se encuentra compuesto por siete canciones y dura aproximadamente media hora, tiempo en el que refleja su profundo agradecimiento hacia la vida, su familia, amigos y seguidores, y es especialmente conmovedor debido a que enfrenta una batalla contra el cáncer de estómago que lo ha dejado desahuciado.

A lo largo de su carrera, Xava Drago se destacó por su voz potente y su presencia en el escenario, convirtiéndose en una figura central del rock mexicano. Con CODA, la banda que fundó en los años 80, dejó una huella imborrable en la escena musical nacional; canciones como "Aún te amo" y "Gracias infinitas" se convirtieron en himnos para generaciones de fans que crecieron al ritmo de su música.

Xava Drago estrena el disco "Gracias Infinitas" en medio de su lucha perdida contra el cáncer

A pesar de su delicado estado de salud, Xava Drago decidió compartir con el mundo su último trabajo musical. El álbum "Gracias Infinitas" es una recopilación de canciones que reflejan su agradecimiento por la vida y por todo el amor recibido a lo largo de los años.

Cada tema está impregnado de emoción y sinceridad, ofreciendo a sus seguidores una despedida musical que trasciende más allá de las palabras. Las y los seguidores de Xava Drago reaccionaron con profunda emoción ante el lanzamiento, destacando no solo la fuerza de las canciones, sino también la valentía y determinación del artista frente a los enormes desafíos que le impone su enfermedad; los temas que lo componen son:

Delirando Huracán Esos ojos Mi peor dolor Sofía Malena Sigo de pie Mala hierba

Aunque Xava Drago se enfrenta a una de las pruebas más difíciles de su vida, su legado musical continuará vivo en cada acorde, en cada letra y en cada recuerdo que dejó en sus seguidores. Su valentía al compartir su historia y su música en este momento tan crítico es un testimonio de su amor por el arte y por las personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

El álbum "Gracias Infinitas" está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify. Es así como las y los fans pueden acceder a él para disfrutar de las últimas composiciones de Xava Drago y rendir un homenaje en vida a su legado musical.

Xava Drago anuncia que está desahuciado, ¿qué tipo de cáncer tiene?

Cabe recordar que el 9 de agosto de 2025, Xava compartió en su cuenta de Facebook un mensaje desgarrador en el que anunciaba que los tratamientos para su enfermedad habían fracasado y que los médicos ya no podían hacer nada por él.

En ese mismo mensaje, expresó su gratitud hacia su familia, amigos, compañeros de banda y, especialmente, hacia sus seguidores, quienes siempre lo apoyaron incondicionalmente.

Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón, dijo en aquel comunicado.

En 2024, Xava Drago recibió el diagnóstico de cáncer de estómago, tras someterse a una cirugía y varias sesiones de quimioterapia, y otros estudios que revelaron posibles afectaciones en pulmones e hígado, el cantante logró controlar temporalmente la enfermedad gracias a un tratamiento oncológico especializado.

Fue así como el 3 de marzo de 2025, Drago compartió su aparente recuperación en redes sociales; sin embargo, apenas un mes después, el cáncer reapareció con agresividad. A finales de abril, Drago fue ingresado nuevamente al hospital debido a complicaciones intestinales que le impedían ingerir alimentos, requiriendo la colocación de una sonda.

Su entorno describió la situación como crítica, señalando que era un escenario de "vida o muerte" que exigía una intervención inmediata. La gravedad del cuadro fue confirmada por su esposa, la actriz Ela Corez, quien a través de redes sociales informó que la enfermedad había regresado de manera fulminante, tanto así que a inicios de agosto confirmó que los tratamientos ya no estaban dando resultados.

El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, es una enfermedad que a menudo no presenta síntomas en sus etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprana. Según la American Cancer Society, este tipo de cáncer suele diagnosticarse en etapas avanzadas, cuando ya se ha propagado a otras partes del cuerpo.