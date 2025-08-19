Vocalista de Los Tigres del Norte sufre una peligrosa caída en uno de sus conciertos, así fue el momento | VIDEO

Durante la noche del lunes y la mañana de este martes el nombre de Jorge Hernández, vocalista de "Los Tigres del Norte", apareció en las principales tendencias en redes sociales después de sufrir un accidente durante uno de los conciertos que estaba ofreciendo, generando especulaciones sobre su estado de salud.

A lo largo de su carrera, "Los Tigres del Norte" se han consolidado como los máximos exponentes de la música regional mexicana gracias a los éxitos que han conseguido sus canciones "El Jefe de Jefes", "Ni parientes somos", "La puerta negra" y "La mesa del rincón", por lo que el reciente accidente de su vocalista se volvió viral.

El vocalista sufrió un accidente. Foto: Cuartoscuro

Vocalista de Los Tigres del Norte sufre accidente

En las últimas horas se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que Jorge Hernández de "Los Tigres del Norte" sufre una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto en San Luis Potosí. A pesar del accidente el vocalista de la agrupación siguió con el concierto como si nada hubiera sucedido.

Noticias Relacionadas Mariana Botas se quiebra por la presión en La Casa de los Famosos México y rompe en llanto

En las imágenes, compartidas por el matutino "Sale El Sol", vemos al vocalista de "Los Tigres del Norte" caminando por el escenario, sin embargo, al dar un paso se tropezó con un objeto y cayó boca abajo. Inmediatamente se intentó reincorporar, pero tuvo que ser apoyado por sus compañeros e integrantes de seguridad.

A pesar del accidente, Jorge Hernández continuó cantando y tocando el acordeón, recibiendo el apoyo de los asistentes al concierto de "Los Tigres del Norte". Todo indica que la situación no pasó a mayores y solo sufrió de una ligera caída durante la presentación.

Como era de esperarse, el accidente de Jorge Hernández de "Los Tigres del Norte" no pasó desapercibido para nadie. Varios internautas celebraron que siguió con el concierto, mientras que otros le pidieron que acudiera a una revisión médica para saber si no sufre un tipo de lesión.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Hernández de Los Tigres del Norte?

Jorge Hernández, vocalista de "Los Tigres del Norte", sufrió una caída durante un concierto en el estado de San Luis Potosí. A pesar del accidente, el intérprete de "Los Jefes de Jefes" siguió con la presentación y por el momento se desconoce si sufrió algún tipo de lesión.