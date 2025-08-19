Vicente Fernández Jr y Mariana González confirman embarazo y la fecha del parto | VIDEO

Vicente Fernández Jr y Mariana González confirmaron el embarazo de la "Kim Kardashian Mexicana" y la fecha del parto. Lo hicieron con una publicación en sus redes sociales oficiales que consta de un video en donde se pueden ver diversas pruebas del embarazo.

En las imágenes los podemos ver en el ginecólogo, haciendo un ultrasonido. Publicaron algunas imágenes captadas a través del mismo procedimiento, entre fotografías o algunas recreaciones con 3D que realiza la máquina. Además, revelaron que nacerá en el mes de febrero de 2026, pues acaban de pasar el primer bimestre.

Este fue el mensaje publicado por la modelo:

"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición. Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor"

Así fue la historia de amor de Vicente Fernández Jr. y Mariana González

La historia de amor entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González, apodada "la Kim Kardashian mexicana", comenzó de una manera muy moderna: a través de las redes sociales. A pesar de la diferencia de edad de 19 años, su romance se hizo público en abril de 2020, cuando el primogénito del "Charro de Huentitán" compartió su primera foto con ella en Instagram.

Se conocieron gracias a que él le envió un mensaje directo. Aunque esa primera conversación no prosperó, tiempo después volvieron a contactarse y concretaron una cita. Desde el inicio, su relación estuvo bajo el escrutinio público, pero supieron defender su amor hasta las últimas consecuencias. En varias entrevistas, Vicente Jr. elogió a Mariana por ser una mujer fuerte, independiente y con un gran corazón, mientras ella destacó su caballerosidad, la manera en que la consiente o le demuestra su amor con detalles diarios.

La pareja, que a menudo comparte sus viajes de lujo y su día a día en redes, se comprometió en diciembre de 2022. Finalmente, sellaron su amor en una lujosa boda celebrada en noviembre de 2023 en Zapopan, Jalisco, con la presencia de familiares y amigos. El evento tuvo un emotivo homenaje al fallecido don Vicente Fernández. A pesar de las críticas que han recibido, han demostrado que su amor es genuino.