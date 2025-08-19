Tekashi 6ix9ine le da el último adiós a la influencer, Ariela "La Langosta", su amiga que fue asesinada a balazos | FOTO

Hace unos momentos te informamos sobre el asesinato de la creadora de contenido, Ariela, conocida en la industria como "La Langosta". La joven perdió la vida el pasado domingo 17 de agosto durante un ataque armado ocurrido en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

El asesinato de la también ocurrió mientras conducía su camioneta. Hombres armados dispararon en su contra, provocando su muerte. Hasta el momento las autoridades están investigando los hechos para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

La creadora de contenido fue asesinada. Foto: Instagram/@ariiela.lalangosta

Tekashi 6ix9ine le da el último adiós a su amiga

Después de que se confirmara la muerte de Ariela "La Langosta", usuarios en redes sociales recordaron que tenía una relación bastante cercana con el cantante, Tekashi 6ix9ine. La modelo de 33 años colaboró en varios videos musicales del famoso rapero.

Ante esta situación, Tekashi 6ix9ine, registró actividad en su cuenta en Instagram para compartir un desgarrador mensaje y darle el último adiós a la creadora de contenido Ariela "La Langosta". El rapero subió una historia que se volvió viral en redes sociales.

En su perfil personal en Instagram, donde cuenta con más de 24 millones de seguidores, Tekashi 6ix9ine subió un video demostrando la gran amistad que tenía con Ariela "La Langosta", creadora de contenido de 33 años que fue asesinada en Nueva York.

En las imágenes vemos a Ariela "La Langosta" y al cantante, Tekashi 6ix9ine, disfrutando de un día en un juego mecánico. El cantante acompañó la publicación con un breve, pero desgarrador mensaje para darle el último adiós a su querida amiga.

"Mi negra", escribió junto a un emoji de corazón roto.

La noticia conmocionó al cantante. Foto: Instagram/@6ix9ine

¿Qué le pasó a Ariela "La Langosta"?

Ariela "La Langosta", famosa creadora de contenido de 33 años de edad, fue asesinada a balazos la noche del domingo 17 de agosto. El cuerpo de la modelo fue hallado dentro de su camioneta en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La joven alcanzó gran parte de su fama como influencer, pero también por colaborar en varios videos del rapero, Tekashi 6ix9ine. El famoso le dedicó un triste mensaje en redes sociales para darle el último adiós.