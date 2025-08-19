Sigue la funa contra Nodal por su nueva polémica y en redes defienden a Cazzu: “Él se embarró ante los ojos de su hija”

De nuevo, el cantante mexicano Christian Nodal, de 26 años de edad, enfrenta una polémica. Ahora está en el ojo del huracán por las recientes declaraciones que dio de su relación amorosa con la cantante estadounidense de origen mexicano Ángela Aguilar, de 21 años, ya que son tachadas de justificaciones que no cuadran.

Numerosos generadores de contenido están reaccionando a la nueva controversia del intérprete de “Botella tras botella”, como es el caso de la titular del canal de YouTube “El mundo de Andi”. A través de éste, aborda temas mediáticos y de famosos, así que no pudo evitar dar su punto de vista del matrimonio Nodal Aguilar.

La generadora de contenido, quien al igual que Christian Nodal es de Sonora, criticó al cantante por el discurso que dio, asegurando “sorry no le creo”. Además, expuso que “él presume sus relaciones (amorosas) con una intensidad de 0 a 100”, de modo que parece que recurre al “love bombing”, que se traduce como “bombardeo de amor”, es decir, saturar a una persona para obtener lo que se quiere.

Influencer arremete contra Nodal por criticar a Cazzu

La titular de “El mundo de Andi” expuso esto para ahondar en un tema que la hizo enojar: culpó a Julieta Emilia Cazzuchelli (a) Cazzu, de 31 años, de romperle el corazón a la hija que tienen en común, Inti, por las entrevistas que ha dado. También dijo que él tuvo responsabilidad, pero aseguró que Ángela Aguilar no tuvo nada que ver.

“Nunca he estado embarazada, pero me imagino (...) que llega una tipa que dice que va a ser ‘tía’, te toca la panza y te dice ‘qué hermosa’. Y luego te cortan (tu pareja) y ya está con esa mujer que se nombró tía y no sé qué tanta cosa. Ok, aunque la responsabilidad es más de él como padre, las cosas que hizo Ángela con la Cazzuelita sí se me hacen feas. A mi punto de vista, Ángela sí tiene que ver algo en esto. No le estoy echando la culpa, pero él no puede lavarle las manos”, expuso la influencer.

Christian Nodal, el responsable del triángulo amoroso con Cazzu y Ángela Aguilar

Además, la generadora de contenido enfatizó que en sus recientes declaraciones el cantante dijo que no quería que se diera a conocer su relación amorosa con Ángela Aguilar de inmediato por respeto a Cazzu, pero hicieron todo lo contrario.

Por lo mismo, la influencer expuso que esto mismo exhibe que Christian Nodal y Ángela Aguilar ya tenían un vínculo, lo que ellos mismos dijeron en la primera entrevista que dieron como pareja, de modo que es incongruente que ahora el cantante diga que su ahora esposa nunca fue parte de su vida previo a que empezaran a salir.

“Ellos niegan la cruz de su parroquia. Ellos hicieron la relación pública. Ellos han tratado de romantizar esa relación (...)”.

Asimismo la titular de “El mundo de Andi” destacó que Christian Nodal quiso “limpiar su imagen”, pero “él se embarró ante los ojos de su hija” porque es el principal responsable del triángulo amoroso. Sumado a esto, la influencer dijo que el cantante no debería justificar que por la distancia no ve a su hija, ya que esto no debería impedir que asuma su rol de padre.