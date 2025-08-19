Santa Fe Klan se viste de luto, informa la muerte de un ser querido: "Te extrañaremos mucho" | FOTOS

A unos días de protagonizar una pelea verbal con el rapero, Dharius, el cantante mexicano, Santa Fe Klan, se vistió de luto al confirmar la muerte de su abuelita. El famoso escribió un triste mensaje en redes sociales que conmovió a sus millones de seguidores.

A sus 25 años de edad, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre verdadero de Santa Fe Klan, es considerado uno de los grandes exponentes de la música mexicana gracias al éxito que ha conseguido con sus sencillos "Por mi México" y "Te iré a buscar", por lo que su reciente mensaje en Instagram no pasó desapercibido para nadie.

Santa Fe Klan se viste de luto

Hace unas horas, ante sus más de 11 millones de seguidores en Instagram, Santa Fe Klan, compartió varias historias para darle el último adiós a su abuelita, quien falleció en días recientes. El cantante se mostró muy conmovido por la pérdida de su ser querido.

Junto a una fotografía familiar y un moño negro, Santa Fe Klan escribió un mensaje informando la muerte de su abuelita. El artista nacido en el estado de Guanajuato dijo que extrañará mucho a su familiar, además, le envió sus condolencias a toda su familia.

"En paz descansa abuelita. Te extrañaremos mucho toda la familia, cuídame mucho a donde vaya de todo lo malo, le mando un abrazo a todos mis primos, tíos y a toda mi familia", escribió.

El cantante subió este mensaje. Foto: Instagram/@santa_fe_klan_473

Horas después Santa Fe Klan volvió a registrar actividad en su cuenta en Instagram para subir una fotografía de su abuelita. Los internautas le externaron todo su apoyo en este complicado momento que está viviendo.

El cantante recordó a su ser querido. Foto: Instagram/@santa_fe_klan_473

¿Quién es Santa Fe Klan?

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, es un famoso cantante nacido en el estado de Guanajuato. El artista de 25 años alcanzó gran parte de su fama gracias a los éxitos "Por mi México" y "Te iré a buscar".

En su cuenta en Instagram tiene más de 11 millones de seguidores, quienes disfrutan de las fotografías y los videos que suele compartir. Este fin de semana protagonizó una discusión con el rapero Dharius.