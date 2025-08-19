Reportan el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista y líder del grupo Enigma Norteño en Guadalajara

Ernesto Barajas conocido en la industria musical por ser el líder y vocalista del famoso grupo de regional mexicano Enigma Norteño, presuntamente perdió la vida este martes 19 de agosto en una de las calles de la Colonia Arenales en el municipio de Zapopan, Jalisco según reportes de medios locales quienes dieron a conocer la noticia.

La manera en la que murió Ernesto Barajas fue presuntamente por disparos de diversos sujetos armados quienes acudieron al sitio en donde se encontraba en Jalisco y ahí le dispararon a él y sus acompañantes, ya que en el lugar las autoridades también encontraron a otra persona sin vida.

El mundo del regional mexicano y toda la escena en México está impactado con la noticia que trasciende en donde dan a conocer el asesinato de Ernesto Barajas, un artista sinaloense que radicaba en Guadalajara desde hace un tiempo, ya que presuntamente el motivo de su cambio de residencia fue por diversas amenazas, por lo que decidió moverse de ciudad.

??#JALISCO Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño fue asesinado está tarde en Guadalajara . pic.twitter.com/yYPHnWproJ — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 19, 2025

¿De qué murió Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas fue un famoso cantante, empresario y fundador del grupo Enigma Norteño y este martes 19 de agosto fue asesinado con arma de fuego en un ataque directo según indican los primeros reportes, además se dio a conocer que fue un presunto ajuste de cuentas y el acto violento tuvo lugar en una pensión de automóviles y otros vehículos.

Hasta el momento las autoridades en Jalisco no han dado a conocer si ya hay datos sobre los culpables del asesinato de Ernesto Barajas de Enigma Norteño y en redes sociales ya trascienden algunas despedidas de fanáticos y seres queridos del cantante y compositor quienes le dan el último adiós a la estrella.

Ernesto Barajas tenía 38 años. Foto IG/ernestobarajas

¿Quién fue Ernesto Barajas y por qué fue famoso?

Ernesto Barajas de 38 años fue una figura clave dentro de la música mexicana, específicamente de los corridos junto a la agrupación Enigma Norteño posicionó diversas canciones en México como en Estados Unidos tal y como lo son “Los lujos del R”, “El Deportivo”, “Háganse a un lado” y “Aunque sea fresa la niña”, solo por mencionar algunas.

Además de ser músico se conoce que Ernesto Barajas alcanzó la fama en pandemia con su podcast en YouTube en donde invitó a diversas personalidades del espectáculo para platicar sobre música y sus carreras, por lo que además se sabe tuvo bastantes amigos famosos que ahora lamentan su partida y lo hacen saber en publicaciones.