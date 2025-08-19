¿Quién es Emmanuel Orenday?, actor con el que Maribel Guardia habría tenido un amorío

En los últimos meses la vida amorosa de la primera actriz, Maribel Guardia, ha dado mucho de qué hablar. Distintos reportes indican que Marco Chacón, su esposo, le fue infiel con una joven e incluso circularon varias imágenes que ventilaban las conversaciones que tenían.

Ante esta situación, Maribel Guardia, una de las actrices más famosas en México, negó la supuesta infidelidad de su esposo, asegurando que tienen un buen matrimonio. Sin embargo, este martes su relación tomó un giro inesperado por las declaraciones que hizo una de sus supuestas amigas.

La actriz no ha hablado sobre este tema. Foto: Maribel Guardia

¿Quién es el supuesto amante de Maribel Guardia?

En su edición de este martes 19 de agosto la revista TV Notas compartió una entrevista con una amiga de Maribel Guardia. La entrevistada aseguró que la actriz de "Lagunilla mi barrio" también le fue infiel a su esposo, Marco Chacón. Al parecer tuvo un amorío con un famoso actor.

De acuerdo con las declaraciones, Maribel Guardia se relacionó con el actor, Emmanuel Orenday, con quien comparte créditos en la serie "Cómplices". La amiga de la actriz aseguró que varios actores se dieron cuenta, pero seguramente la actriz lo negará.

“En los descansos, él (Emmanuel Orenday) se metía al camerino de ella (Maribel Guardia) para darse sus besos. Andaban muy emocionados", explicó.

Emmanuel Orenday es un joven actor que ha participado en series como "La vida es una canción", "A cada quien su santo", "Lo que callamos las mujeres", "El Señor de los Cielos", "La reina del sur" y "Mujeres asesinas", entre otros. Gran parte de su carrera la ha realizado en los pasillos de TV Azteca.

La mañana de este día el actor se colocó en boca de todos después de que saliera a la luz su supuesto amorío con la actriz, Maribel Guardia. Ambos habrían coincidido en las grabaciones de la serie "Cómplices" donde tiempo después surgió su aventura.

El actor no se ha pronunciado al respecto. Foto: Instagram/@emmanuelorenday

Es importante señalar que ni Maribel Guardia ni el actor, Emmanuel Orenday, han hablado sobre la supuesta infidelidad que salió a la luz en la revista TVNotas. Se espera que en los próximas días den su versión de las declaraciones que dio la amiga de la primera actriz.