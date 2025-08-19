¿Quién es el esposo de Esmeralda Palacios, la expareja de Facundo?

La presencia de Facundo Gómez en La Casa de los Famosos México ha hecho que la gente no deje de hablar de sus polémicas dentro y fuera del reality show, pero también de su vida privada. Después de recordar a Esmeralda Palacios, la mujer que lo acompañó durante más de 10 años y con quien formó una bonita familia, es momento de hablar sobre el nuevo hombre que conquistó el corazón de la locutora y empresaria mexicana.

Facundo y Esmeralda estuvieron juntos durante varios años, más de 10 de matrimonio, pero la vida los llevó a separarse para continuar en buenos términos y por el bien de sus hijos. Tras la separación, Gómez y Palacios siguieron su vida y encontraron un nuevo amor. Por un lado, Facu formó una bonita relación con Delia García. Por el otro lado, Esmeralda se encontró con Diego Muñoz, con quien ya dio el siguiente paso y se casó.

Ahora es momento de recordar esa bonita historia de amor entre Diego y Esmeralda, quienes decidieron unirse en sagrado matrimonio hace un año, para ser más precisos en agosto 2024. Lo que es una realidad es que poco se sabe de Muñoz, ya que en las publicaciones en las redes de la ex de Facundo no aparece etiquetado.

Esmeralda y Diego se conocieron en el 2022 | IG: unbesobye

¿Quién es el esposo actual de Esmeralda Palacios?

Como ya se mencionó, el hombre que le robó el corazón a Esmeralda Palacios, después de Facundo, fue Diego Muñoz, quien se muestra feliz junto a la empresaria mexicana en eventos, viajes y momentos especiales. Si bien es cierto que no se saben muchos detalles de su profesión, lo que si se sabe es la historia de amor con la mamá de Valentina, Mila y Lorenzo Gómez Palacios.

La familia de Esmeralda y Diego junta previo a la fiesta | IG: unbesobye

Esmeralda y Diego comenzaron su bonita historia de amor en el 2022. La abuelita de la locutora y el padre de Muñoz los presentaron, según información de TVyNovelas. Después de ese primer encuentro se forjó una amistad y posteriormente comenzaron a salir. Palacios comenzó a meterlo en la vida de sus tres hijos y con esto darle forma a un compromiso que iba más allá de conocer a una persona. Dos años después de ese primer encuentro llegó el momento de dar el siguiente paso y unirse para toda la vida.

Diego y Esmeralda en la fiesta de su boda | IG: unbesobye

Para el 12 de agosto del 2024, Esmeralda y Diego se dieron el sí en el altar y comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, ahora como esposos. La boda se habría realizado en la Asociación Nacional de Charros. La emoción de formalizar su amor junto a sus seres queridos hizo que Esmeralda dedicara unas bonitas palabras en sus redes sociales.

El papá de Esmeralda y Lorenzo la acompañaron al altar | IG: unbesobye

"Y estos fueron mis votos para mi esposo: Si yo existo tiene que existir alguien como yo... Y te pedí... Tan diferentes pero con el mismo pilar. ¡Llegaste a dar paz y unión a nuestras vidas por qué no solo te llevaste a una gran y exigente mujer, te llevaste las joyas de mi familia, Vale, Mila y Lorenzo y las hiciste nuestra familia!", se puede leer en el inicio de la publicación compartida el 12 de agosto 2024.

El lienzo Charro de la Asociación Nacional de Charros fue el lugar de la boda | IG: unbesobye

La boda de Esmeralda Palacios y Diego Muñoz

En las postales compartidas en Instagram por la locutora se puede ver que el evento estuvo a la altura de las emociones que sienten el uno por el otro. La ceremonia se realizó en el lienzo charro de la Asociación Nacional de Charros. Con un escenario, mesas y una bonita decoración, los familiares y amigos de Diego y Esmeralda disfrutaron de la unión de esta pareja que sigue felizmente casada un año después. Así preparaban el banquete que se dio en la boda de Esmeralda y Diego | IG: unbesobye