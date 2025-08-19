Querida actriz de Televisa revela que estuvo a punto de morir por esta enfermedad: “Estaba en fase terminal”

Televisa tiene entre sus filas a numerosas actrices que empezaron su carrera artística a temprana edad. Lucero, Ludwika Paletas y Mariana Botas son ejemplo de esto, así como Sandra Ruiz cuya vida dio un giro de 180 grados cuando le diagnosticaron una enfermedad autoinmune por la que estuvo entre la vida y la muerte.

La actriz de “Mujer, casos de la vida real” y “La rosa de Guadalupe” compartió para la revista TVNotas que hace 30 años le diagnosticaron lupus y raíz de esto ha tenido altibajos en su salud; por ejemplo, hace nueve años tuvo daño renal total y requirió un trasplante de riñón para mantenerse con vida.

"Hace 30 años me dio lupus eritematoso sistémico. En 1997 tuve un ataque fuerte que casi me mata. Me provocó daño renal severo. Mi doctor y Dios me ayudaron", recordó Sandra Ruiz.

Sandra Ruiz es conocida por su trabajo en “Mujer, casos de la vida real” y “La rosa de Guadalupe”. Foto: LinkedIn.

Qué enfermedad le diagnosticaron a Sandra Ruiz, actriz de “Mujer, casos de la vida real”

Durante la entrevista, Sandra Ruiz detalló que el lupus avanzó progresivamente y primero le afectó las articulaciones porque tenía dolores en las manos. Incluso recordó que “comía papillas” porque “ me dolían hasta las mandíbulas. No podía ni mover los brazos para llevarme la comida a la boca”. Otro problema de salud que le generó es que “no podía respirar bien”.

Pese a los cuidados médicos, el lupus siguió afectando a Sandra Ruiz. “En 2016 fui a que me operaran la matriz y como te controlan varios médicos, la nefróloga dijo que era imposible: estaba en fase terminal renal”. Requirió que la sometieran a un trasplante de riñón y su hermana Maya se ofreció para ser su donadora.

“Cuando te dan la noticia es horrible. En Nutrición (por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición) no hacen diálisis más que a los hospitalizados. No tenía seguro. Tenía gastos médicos, pero debido al lupus sólo me cubrieron dos años, por ser una enfermedad crónica”. Necesitaba un trasplante de riñón para sobrevivir. Salí llorando. Mi hermana Maya me dijo que no me preocupara. Éramos compatibles y ella me donaría su riñón”.

La actriz necesitó un trasplante de riñón para sobrevivir. Foto: cortesía de la actriz vía TVNotas.

Sandra Ruiz destacó que su hermana y cuñado hicieron gestiones para que recibiera apoyo, ya que, “ese entonces, el trasplante costó 200 mil pesos”. Poco a poco, se fue recuperando y retomó las riendas de su vida. Debido a que es licenciada en Comunicación, ejerció su carrera y posteriormente retomó la actuación.

Qué es el lupus

Para la actriz, el lupus “es muy raro”. Lo define como “una enfermedad inflamatoria” que provoca que “tu sistema inmune ataca tus órganos vitales”. Al respecto, la Mayo Clinic explica que esta enfermedad “se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos”.

Y, como expuso Sandra Ruiz, es una enfermedad inflamatoria, ya que “el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo”, así como las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. Una particularidad del lupus es que “no hay dos casos exactamente iguales”, lo que quiere decir que los síntomas se presentan de diferentes maneras y en momentos particulares, lo que hace complejo dar con el diagnóstico.