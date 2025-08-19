¿Qué pasa con los beneficios del líder de la semana tras el empate entre Facundo y Aaron Mercury?

Este 18 de agosto se vivió la competencia por el Líder de la Semana. Después de una intensa lucha en la prueba de 'Troncos locos', Facundo, Dalilah Polanco y Aarón Mercury se colocaron en la gran final. La integrante del Cuarto Día fue la primera en caer, por lo que sólo quedaban el creador de contenido y Gómez en la disputa por el liderato de la semana 4 de La Casa de los Famosos México 3. Tras seis minutos aferrados al tronco giratorio, la jefa determinó que se quedaba en empate.

Gracias al esfuerzo físico de Aaron Mercury y Facundo Gómez, la jefa determinó que la dinámica del pasado lunes terminaría en empate, siendo el primero que se registra en la prueba del Líder de la Semana. La gran duda tras la decisión de la jefa estaba relacionada con quién o como se iban a repartir los beneficios que tiene el convertirse en el líder. Ahora toca explicar qué es lo que ocurrirá con dichos beneficios.

Entre los beneficios que se adquieren a la hora de ganar la prueba de la semana se encuentran: dormir toda la semana en la suite, inmunidad, por lo que no pueden ser nominados en esa semana, y el tener la salvación, de manera momentánea, ya que se pone en juego el viernes. Con el empate en la prueba del Líder de la Semana, los fans de La Casa de los Famosos México estaban a la espera de que la jefa determinara como se repartirían esos beneficios entre Facundo Gómez y Aaron Mercury.

Facundo y Aarón Mercury fueron elegidos como líderes de la semana | IG: lacasafamososmx

¿Cómo se repartieron los beneficios de ser el líder de la semana?

La jefa determinó que Aarón Mercury y Facundo empataban en la prueba del líder, por lo que los dos tendrían que dormir en la suite. En esta ocasión, el ganador no pudo elegir a su acompañante para esa semana, y se contará con un habitante del Cuarto Noche y uno del Cuarto Día, los dos ganadores de la prueba del pasado 18 de agosto.

El segundo punto que preocupaba a los habitantes de La Casa de los Famosos México y a los fans del reality show más polémico de la televisión mexicana era la inmunidad. En el mensaje de la jefa se terminó que los dos eran líderes, por lo que los dos deban como intocables en la próxima Gala de Nominación.

El último punto que se debía repartir era el de la Salvación. La jefa explicó que por primera vez en la historia de La Casa de los Famosos México, la disputa por la salvación sería entre tres habitantes. Por un lado estarían Facundo y Aarón Mercury (los líderes de la semana 4 del programa) y el contendiente que salga de las pruebas por la salvación.

Esto quiere decir que Facundo y Aarón Mercury obtuvieron todos los beneficios como los líderes de la semana 4 de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. También se dejó claro que será primera ocasión en la que se tengan a dos inmunes en una semana y se dispute una salvación.

¿Cuándo será la votación de nominados de la semana 4 de LCDLFM?

Facundo y Aarón Mercury pueden descansar tranquilos toda la semana, ya que no tienen el problema de salir nominados esta semana, pero el resto de los habitantes deben dejar todo día a día para evitar salir en la placa el próximo miércoles, cuando sus compañeros realicen las votaciones. Se tiene que recordar que los habitantes tienen 3 votos que se dividen en 2 para un habitante y 1 para otro integrante de La Casa de los Famosos México.

La próxima Gala de Nominación será el 20 de agosto, por lo que los habitantes deben planear bien su estrategia para este miércoles. Las intensiones de los cuartos es que queden la menor cantidad de habitantes posibles en la placa semana a semana, por lo que quede esperar a que ver cuál de las estrategias se impone en el programa que se transmite por el Canal 5 a las 22:00 horas, tiempo de la CDMX.