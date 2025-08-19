RELACIONES DE FAMOSOS

¿Por boda y un departamento? Surgen nuevos detalles del rompimiento de Laura Flores y Lalo Salazar

Surgió nueva información sobre el rompimiento que sacudió a la industria del espectáculo

La actriz y el periodista terminaron hace unos meses. Foto: Cuartoscuro

Hace unos meses, la actriz, Laura Flores, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que su noviazgo con el periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar, había llegado a su fin. Ninguno de los dos brindó más detalles sobre el motivo de su decisión.

A varios meses de la controversia ha circulado nueva información sobre el verdadero motivo que llevó a la exparticipante de "MasterChef Celebrity México" y al conductor de Televisa a separarse.  El reporte fue dado por el experto en temas de la farándula, Michelle Ruvalcaba. 

La pareja terminó su relación hace unos meses. Foto: Cuartoscuro

Sale a la luz el verdadero motivo del rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar

En su canal de YouTube, el experto en temas del entretenimiento, Michelle Ruvalcaba habló sobre la relación sentimental que protagonizaron hace unos meses la actriz, Laura Flores, y el periodista, Eduardo "Lalo" Salazar. El noviazgo llegó a su fin tres meses después. 

Ante esta situación, el también conductor de televisión dijo que la actriz de telenovelas quería comprar un departamento para ayudar a Eduardo Salazar, quien supuestamente está compartiendo casa con su hermano. Al parecer Laura Flores le dijo que se fueran a vivir juntos, pero él nunca accedió. 

En el reporte que dio Michelle Ruvalcaba indicó que Laura Flores, una de las actrices más famosas en México, estaba dispuesta a poner el departamento a nombre del periodista, Eduardo "Lalo" Salazar. Al parecer ante esta situación, el conductor de televisión tomó la decisión de poner punto final a su historia de amor. 

“El departamento lo iba a poner a nombre de él, que el tema por el que terminaron es porque ella ya le quería poner un departamento y él se asustó", explicó. 

Hasta el momento ni Laura Flores ni Eduardo Salazar han confirmado o desmentido el nuevo motivo de su supuesta ruptura sentimental. Ambos prefirieron no hablar sobre este tema después de anunciar que su noviazgo había llegado a su fin. 

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura Flores y Lalo Salazar se convirtieron en uno de los noviazgos más famosos en México. Desafortunadamente, tiempo después, confirmaron que su relación había llegado a su fin. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su separación, pero se cree que fue por un tema de dar el siguiente paso en su historia de amor. 

