Poncho de Nigris responde a las acusaciones de Ninel Conde sobre mensajes en su contra

Las declaraciones de los participantes en La Casa de los Famosos México no sólo generan conflictos y controversia entre ellos, también con otras celebridades al exterior que se ven involucrados. Esta vez fue Poncho de Nigris quien se colocó en medio de la polémica, pues fue acusado por Ninel Conde de enviar los carros afuera de las instalaciones con mensajes en su contra pidiendo a otros habitantes que se alejaran de ella, algo ante lo que el influencer no se quedó callado.

Cuando se trata de confrontaciones Poncho de Nigris no duda en mostrarse siempre dispuesto a contar su versión cargada siempre de una fuerte controversia y esta vez no fue la excepción. El también empresario regiomontano dedicó un contundente mensaje en redes sociales a Ninel Conde para responder a las acusaciones que la actriz hizo en su contra señalándolo de “jugar sucio”.

Ninel Conde acusa a Poncho de Nigris de "jugar sucio" en LCDLF México

El ‘Bombón asesino’ fue testigo por primera vez de los mensajes que algunos participantes recibieron desde el exterior de las instalaciones a través de la bocina de un vehículo. Como Mariana Botas y Elaine Haro, a quienes les advirtieron que se alejaran de Ninel Conde, así como el de Facundo en el que le mencionaron que lo estaban funando en redes sociales.

Molesta, la actriz calificó el acto como un “juego sucio” y aseguró que el encargado de llevar el vehículo con esos mensajes le informó a su equipo de trabajo que habría sido Poncho de Nigris el responsable de llevar los anuncios que iban en su contra.

“La perspectiva aquí afuera es muy diferente a lo que se vive adentro en muchas ocasiones y son cosas que no dependen de uno cómo se manejen, dónde se lleven, qué se alcance a ver o escuchar. Juegan mucho con tu mente porque a mí me llegó el rumor, información no confirmada, pero parece que un exintegrante de otra casa mandó un carrito, mandó a decir que se alejaran de mí”, dijo en el programa “Cuéntamelo ya!”.

Poncho de Nigris le responde a Ninel Conde

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el youtuber negó las acusaciones de Ninel Conde y señaló que podría tratarse de una campaña de desprestigio contra su sobrino, Aldo de Nigris, quien es ya uno de los participantes favoritos de La Casa de los Famosos México. El influencer pidió al público tener cuidado y mantenerse atentos al juego de Aldo en el reality show.

“Se me hace que quieren jugarle chueco a Aldo, pero no se dejen, vean el juego de Aldo adentro (…) Tengan cuidado con el juego sucio. Que no les quieran montar otra historia. La verdad es lo que se ve”, se lee en los mensajes de Poncho de Nigris.