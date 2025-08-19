Pepe Aguilar confirma que su "hijo consentido" fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad

En las últimas semanas la dinastía Aguilar se ha visto envuelta en una serie de controversias donde los protagonistas siguen siendo Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues los esposos han esclarecido los hechos sobre cómo se dio la relación que hace poco más de un año se consumó en un matrimonio.

Pero esta vez es Pepe Aguilar quien enfrenta ahora una prueba más íntima y preocupante: la salud de su inseparable compañero canino. A través de una publicación en redes sociales, compartió que su fiel pug, el entrañable “Gordo”, fue diagnosticado con artritis severa en la cadera, una condición que está mermando su movilidad, obligándolo a depender de analgésicos.

Este episodio generó una ola de empatía entre los seguidores del cantante, quienes se volcaron en enviarle “buena vibra para el Gordo” y no es para menos, pues el lomito de Pepe lo ha acompañado en inumerables alfombras rojas y eventos públicos; tanto es su cariño que incluso el intérprete de Perdono y Olvido se tatuó su rostro en el 2024.

Pepe Aguilar anuncia que su perro tiene artritis severa y pide oraciones por su salud

"Desgraciadamente hace 10 días le diagnosticaron artritis severa en la cadera", relató Pepe desde su cuenta de Instagram, al compartir una imagen que lo muestra acompañado por “este pequeño ser que amo profundamente”.

Él mismo comentó que, según los veterinarios, el estado del pug requiere tratamiento con fuertes analgésicos y podría necesitar una intervención quirúrgica, aunque mostró determinación, asegurando: “Vamos a salir de ésta queriéndolo mucho. Por lo pronto anda bien a gusto”.

Y es que Leonardo y Ángela Aguilar, hijos de Pepe, han repetido en numerosas ocasiones que el Gordo es “el hijo” más consentido de su padre, acompañado en giras, conciertos y presentaciones alrededor de todo el mundo.

Así mismo, el pug presume collares Louis Vuitton, se hospeda en los mejores hoteles y dispone de una zona exclusiva en el camerino del cantante, además de viajar en avión privado. En eventos de alfombra roja, incluso ha desfilado como toda una celebridad, por lo que este nivel de cuidado refleja lo significativo que es su compañía para Pepe.

¿Cómo es la artritis severa en los perros pug?

La artritis severa en perros pug es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que afecta principalmente caderas, rodillas y codos. En esta raza es particularmente frecuente debido a su conformación corporal compacta, sobrepeso común y predisposición genética a problemas óseos.

De acuerdo con veterinarios expertos, la artritis (u osteoartritis) es la inflamación crónica de las articulaciones. Con el tiempo, el cartílago que protege los huesos se desgasta, lo que genera dolor, rigidez y dificultad para moverse. En fases severas, el perro puede perder casi toda su movilidad; algunos de los síntomas que pueden experimentar los lomitos son:

Cojera o dificultad para caminar (sobre todo al levantarse o tras esfuerzo).

Dolor al moverse, que puede provocar gruñidos o rechazo al contacto.

Inactividad: el perro prefiere descansar en lugar de jugar o subir escaleras.

Rigidez en las patas traseras.

Pérdida de masa muscular en extremidades por falta de uso.

En algunos casos, inflamación visible en la cadera o rodillas.

En pugs, la artritis severa suele aparecer más temprano que en otras razas debido a su predisposición genética y problemas de sobrepeso. Con tratamiento adecuado y cuidados en casa, muchos logran mantener una vida relativamente activa y cómoda.