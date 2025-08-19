Odalys y Diego advierten que anularán los votos de un integrante en LCDLF, ¿qué pasó este 19 de agosto?

La nominación en La Casa de los Famosos cambiará de manera brutal, como nadie se lo espera. La producción acaba de implementar una nueva dinámica donde todos los votos cambiarán a diestra y siniestra a lo largo de la jornada de nominación del miércoles 20 de agosto.

De acuerdo con la primera explicación que brindaron, habrá una serie de cochinitos utilizados para ser alcancías, pero dentro no tienen dinero, tienen dinámicas nuevas que podrían anular su nominación definitivamente, dar más puntos, incluso podrían terminar nominando a sus propios aliados.

Esto es un giro nuevo en La Casa de los Famosos. Esta dinámica podría dejar fuera de la placa a los grandes villanos de la temporada y meter a los más queridos de la competencia a pelearse por los votos del público para que se sigan quedando dentro del proyecto más visto de todo el país.

Facundo es uno de los líderes de la semana. Crédito: @facundopirata

¿Qué pasará con la nominación?

Es bueno recordar en este momento que Facundo del cuarto día y Aaron Mercury del cuarto noche son los líderes de la semana. Esto quiere decir que no se puede votar por ellos, ya que cuentan con la ventaja de la inmunidad hasta la siguiente votación, en caso de que no repitan el liderato.

Además, ambos participarán dentro de la competencia por quedarse con la salvación, pero entrará también una tercera persona que podría arrebatarles esta ventaja. Gracias a este poder, cualquiera de ellos que logren la ventaja podría salvar a uno de sus compañeros.

Hasta el momento, La Casa de los Famosos 2025 ha tenido tres galas de eliminación, resultando en la salida de tres celebridades. La primera expulsada de la temporada fue la actriz Olivia Collins. Posteriormente, en la segunda gala de eliminación, el actor Adrián Di Monte fue el siguiente en abandonar la competencia, en un proceso que generó controversia en redes sociales.

La tercera expulsión dejó a todos en shock al despedir a Ninel Conde. A pesar de ser una de las figuras más conocidas, "El Bombón Asesino" recibió el menor porcentaje de votos del público y tuvo que decir adiós a la casa. Su salida se dio después de una semana de alta tensión, así como muchas especulaciones entre los fans, quienes seguían de cerca las alianzas dentro del reality.