Pese a que comenzó la competencia con el pie derecho, Ninel Conde se convirtió en la tercer eliminada de La Casa de los Famosos México envuelta en una fuerte polémica y críticas por su actitud con otros participantes. Al respecto, la cantante sostuvo haber sido auténtica aunque el público todavía podrá saber más de ella ya que prepara su bioserie en la que revelaría detalles tanto de su carrera profesional como de su vida privada que mantiene con total hermetismo.

El 'Bombón asesino' se perfila como uno de los participantes favoritos para llegar a la final de la tercera temporada en el reality show, su amistad con Abelito los convirtió en cuestión de días en dos de los habitantes más queridos; sin embargo, la tensión creció y las rivalidades se hicieron evidentes surgiendo así conflictos entre los famosos y Ninel Conde protagonizó algunos de los escándalos más grandes del programa.

¿Qué pasará con Ninel Conde luego de LCDLF México?

En una charla con Marie Claire Harp durante una transmisión en vivo para YouTube, la actriz de "Rebelde" habló sobre sus planes tras de salir de La Casa de los Famosos México y aunque continuará participando en las galas defendiendo al cuarto Día ya prepara todo para una gira tanto por México como por Colombia dejando ver que, pese a la controversia, se mantiene más vigente que nunca.

Ninel Conde prepara su bioserie luego de su polémico paso por La Casa de los Famosos México. Foto: IG @lacasafamososmx

Lo que sorprendió a los fans es que la actriz ya prepara todo para su bioserie, de la que no ha revelado más detalles más allá de que su estreno será a través de la plataforma de streaming VIX. Ninel Conde dejó ver que, además de hablar sobre su trayectoria y vida personal, el proyecto podría incluir escenas inéditas de su participación en el reality show ya que añadió que "llevará" con ella al público a través de las cámaras.

Ninel Conde responde a las críticas por su actitud en LCDLF México

Ninel Conde aprovechó para hacer frente a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales cuestionando su actitud y comportamiento en La Casa de los Famosos México. La cantante sostuvo que se mantuvo auténtica y que esto habría sido el motivo de sus constantes enfrentamientos; además, puntualizó en que se trata de un programa de entretenimiento por lo que hacer polémica sería parte de su contenido.