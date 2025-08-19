Muerte de Ernesto Barajas: Larry Hernández, Beto Sierra y otros famosos que despiden al cantante de corridos

El mundo del espectáculo mexicano está de luto y para muestra las despedidas que ya se ven en redes sociales tras el anuncio del asesinato del cantante Ernesto Barajas, quien fue líder y vocalista de Enigma Norteño, famoso por llevar al éxito varios corridos.

Este martes 19 de agosto se dio a conocer la noticia de la muerte de Ernesto Barajas, aunque al principio las personas, sobre todo los fanáticos no creían el suceso, diversos famosos comenzaron a escribir mensajes de condolencias para toda la familia del cantante, tal es el caso del influencer Beto Sierra, así como Larry Hernández y Pepe Garza, por mencionar algunos que se suman a la lista de celebridades que lamentan lo sucedido con su gran amigo.

Beto Sierra recordó a su amigo Ernesto Barajas con una antigua fotografía. FotoIG/betosierra

Para recordar el legado y vida de Ernesto Barajas, Beto Sierra compartió una fotografía de los inicios de ambos dentro de la escena del espectáculo, mientras que Larry Hernández dio a conocer una conversación entre músicos, así como Pepe Garza puntualizó la historia y la importancia de la estrella dentro del regional mexicano.