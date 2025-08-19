Muere el streamer Jean Pormanove luego de 10 días de transmisión ininterrumpida, afirman que fue "humillado en vivo"

En la madrugada del 18 de agosto de 2025, Raphaël Graven, más conocido en internet como Jean Pormanove o JP, fue hallado muerto en su residencia de Contes, Francia, luego de que su maratón de transmisión en vivo por la plataforma Kick se interrumpiera de manera abrupta.

Con 46 años, el streamer se encontraba haciendo una transmisión que había durado casi 10 días sin interrupción en la plataforma Kick, hasta que ésta se detuvo sin motivo aparente, lo que alertó a sus seguidores y motivó el llamado a las autoridades poco después.

Horas antes de su muerte, una transmisión mostraba a Jean inconsciente mientras sus compañeros intentaban despertarlo de forma abrupta, uno incluso le lanzó una botella de plástico. La escena fue tan impactante que planteó dudas sobre si se trataba de una dramatización o un momento real y alarmante.

¿De qué murió el streamer francés Jean Pormanove?

Según información del parquet de Niza, recogidas por el medio loca Le Parisien, la policía acudió al lugar alrededor de las 10:00 horas, alertada por la suspensión repentina del directo que se había prolongado durante varios días consecutivos.

En los fragmentos del streaming que circulan en redes sociales, puede verse a Pormanove tendido sobre un colchón, inmóvil, mientras otros participantes (entre ellos los conocidos streamers “Naruto” y “Safine”) trataban de reanimarlo sin éxito. "Está en una posición muy rara", dijo uno de los creadores mientras intentaban despertarlo.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que, en esta primera etapa, no se han detectado elementos que apunten a un acto criminal, aunque se ordenó la práctica de una autopsia para esclarecer las causas exactas del deceso. El caso quedó en manos de la policía judicial de Niza.

El fallecimiento se produjo tras un exigente maratón de más de 10 días de streaming, descrito por varios medios franceses e internacionales como “extenuante y peligroso”. Durante esas jornadas se habrían registrado episodios de privación de sueño, violencia física y el posible consumo de sustancias nocivas.

Les pido a todos que respeten su memoria y no compartan el video de su último aliento mientras dormía [...] Mi hermano, mi compañero, mi pareja, seis años juntos, sin separarnos jamás, te amo, mi hermano, y te extrañaremos muchísimo, escribió el streamer Naruto en sus historias de Instagram.

La humillación como contenido para redes sociales

Jean Pormanove había construido una importante presencia en redes: alcanzó más de medio millón de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Twitch y la misma Kick (plataforma que ha sido señalada por su escasa regulación y permisividad con contenidos controversiales).

Originalmente conocido por contenidos de gaming y humor, su estilo derivó hacia transmisiones extremas basadas en la humillación por parte de la audiencia y sus compañeros. En diciembre de 2024, una investigación de Mediapart ya denunciaba un verdadero "negocio del maltrato en línea", pues se afirma que Pormanove era objeto de humillaciones físicas y verbales en directos.

Sus compañeros de transmisión, identificados como Naruto (Owen Cenazandotti) y Safine (Safine Hamadi), habrían orquestado juegos degradantes, lo que llevó a la apertura de una investigación por parte del parquet de Niza por delitos como violencia voluntaria en grupo contra personas vulnerables, difusión de imágenes ilícitas y provocación a la violencia.

Esto resultó que enero de 2025 Naruto y Safine fueran arrestados bajo dichos carhos, aunque luego fueron liberados mientras seguía la investigación judicial. A pesar de las acusaciones Pormanove negó ser víctima de estos delitos y defendió su participación en la creación de dichos contendios.

Inician investigación para esclarecer la muerte de Jean Pormanove

Por su parte, la responsable de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial, Clara Chappaz, reaccionó con firmeza ante la muerte de Jean Pormanove, a la que describió como “una tragedia insoportable”.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu’il a subies sont une horreur absolue. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.… — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) August 19, 2025

La funcionaria informó que se había puesto en contacto directo con los administradores de Kick para exigir explicaciones y que, además, presentó una alerta oficial en Pharos, el portal del Ministerio del Interior destinado a denunciar actividades ilícitas en línea.

Así mismo se notificó a la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) para que investigue la difusión de contenidos considerados violentos y degradantes en dicha plataforma de streaming.

¿Quién fue el streamer francés Jean Pormanove?

Raphaël Graven fue uno de los streamers más seguidos de los últimos años; más recientemente logró construir una comunidad fiel en la plataforma Kick en donde llegó a congregar hasta 80 mil espectadores en transmisiones en vivo. Nacido en 1979, comenzó su carrera digital en TikTok hace unos cinco años, antes de dar el salto a otras plataformas.

Aunque en sus inicios se centraba en videojuegos y entretenimiento, su estilo evolucionó hacia un formato mucho más controvertido: desafíos extremos, escenas de violencia simulada y episodios de humillación pública, en los que solía participar junto a los streamers Naruto y Safine.

Ese cambio de rumbo le dio notoriedad, pero también lo colocó en el centro de múltiples críticas y cuestionamientos éticos. En diciembre de 2024, una investigación de Mediapart denunció un supuesto “negocio del maltrato” en Kick, donde Pormanove y otra persona vulnerable eran sometidos a abusos retransmitidos en directo, incentivados con donaciones del público.