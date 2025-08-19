"Mi hijo no pertenece a ningún cártel": Julio César Chávez reacciona al giro que tomó la detención JC Chávez Jr

La mañana de este martes 19 de agosto de informamos que el boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., fue extraditado a México después de ser detenido en Estados Unidos por su presunta participación en los delitos de tráfico de armas y crimen organizado.

Por medio de un comunicado, las autoridades de México informaron que "El Hijo de la Leyenda" fue ingresado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. El boxeador cuenta con una orden de aprehensión en nuestro país, por lo que quedará a disposición de un juez.

El boxeador fue extraditado a México. Foto: Julio César Chávez

Julio César Chávez habla de su hijo

Horas antes de que se confirmara que Julio César Chávez Jr. fue deportado a México, su papá, el exboxeador mexicano, Julio César Chávez, concedió una entrevista con distintos medios dela farándula en la que habló del proceso legal que enfrenta su hijo mayor.

En un encuentro con la prensa, retomado por el matutino "Venga La Alegría", Julio César Chávez dijo que ha logrado comunicarse con su hijo, Julio César Chávez Jr. El boxeador aseguró que no podía decir en dónde estaba, pero confiaba en el actuar de las autoridades de México y Estados Unidos.

"He podido hablar con mi hijo. No voy a decir eso (dónde se encuentra) porque es pecado. No puedo hablar del caso de mi hijo, lo único que sé es que confiamos en las autoridades", explicó.

En cuanto a la conversación que tuvo con su hijo, Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, dijo que el detenido está sorprendido por las acusaciones que existen en su contra. El ahora comentarista deportivo aseguró que su hijo no está relacionado con ningún cártel y reiteró que es inocente.

"Mi hijo ni en cuenta, si mi hijo fuera culpable estuviera preocupado, al contrario, dice "¿todo eso dicen de mí? yo no pertenezco a ningún cártel". Mi hijo no pertenece a ningún cártel, ni vende armas. Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa, estamos tranquilos, no hay nada", explicó.

"Mi hijo es inocente": Julio César Chávez aclara si logró hablar con su hijo Julio César Chávez Jr. tras su detención en Estados Unidos.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/sbEg4UuH1Q — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 19, 2025

¿Qué hizo JC Chávez Jr?

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por su presunta participación en los delitos de tráfico de armas y crimen organizado. El boxeador fue deportado a México y actualmente se encuentra en una prisión de Hermosillo, Sonora.