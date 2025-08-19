Mayela Laguna asegura que tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante porque estaba "vulnerable"

Mayela Laguna, conocida por haber mantenido una relación con Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica luego de admitir públicamente que sostuvo un romance con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

La confesión fue realizada durante una entrevista con Javier Ceriani en su canal de YouTube. Según relató Laguna, la decisión de hablar se dio a raíz de los rumores que ya circulaban sobre esta supuesta la relación y temía que la información saliera a la luz de manera distorsionada.

Si estoy saliendo aquí, una vez más es porque alguien más salió alguien hablar de algo que yo no quería hablar, yo nunca hubiera dicho esto, si no hubiera sido porque ya estoy en un límite en el que ya no tengo nada que ocultar, declaró en dicha entrevista.

¿Hubo romance? Mayela Laguna afirma que tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante

Durante la entrevista, Mayela Laguna confesó que su vínculo con Gustavo Adolfo Infante comenzó en un momento de gran fragilidad emocional, mientras él ya estaba casado. Explicó que atravesaba un período complicado por la polémica en torno a la paternidad de su hijo Apolo, quien finalmente no era hijo de Luis Enrique Guzmán.

En medio de esa vulnerabilidad, Laguna admitió haberse sentido respaldada por el periodista, ya que sus interacciones con otras personas eran prácticamente nulas y los medios de comunicación se habían convertido en su principal vínculo social durante el escándalo.

Soy una mujer adulta que toma sus decisiones y estaba en un momento muy difícil, no se como explicarlo pero era un momento de mi vida que no estaba muy consciente de las situaciones paso lo que tenia que pasar y ya. Estaba vulnerable, dijo.

Javier Ceriani reforzó el testimonio señalando que una amiga cercana a Mayela fue testigo presencial de algunos de los encuentros, pues según detalló, las reuniones se habrían llevado a cabo en un departamento presuntamente propiedad de Infante, ubicado en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

La declaración de Mayela no ocurre en un vacío. El nombre de Gustavo Adolfo Infante ya había sido vinculado a este caso desde 2024, cuando circularon rumores que lo señalaban como posible padre de Apolo.

Fue en septiembre de ese año, durante el estreno de la obra Cabaret, Infante enfrentó preguntas de reporteros mientras asistía con su esposa, Verónica Cuevas. El momento fue incómodo ya que coincidió con la difusión de audios en el programa Chisme No Like donde se mencionaba al conductor en relación con Laguna.

El periodista reaccionó de inmediato negando cualquier vínculo amoroso con ella. Incluso aseguró que los audios provenían de Luis Enrique Guzmán, a quien responsabilizó de filtrar la información falsa y afirmó que su única conexión con Laguna había sido laboral, al apoyarla en sus programas de televisión.

Tras confirmarse mediante pruebas de ADN que Apolo no era hijo de Luis Enrique Guzmán, Infante pidió disculpas públicamente a la familia Guzmán-Pinal por no haber mantenido la imparcialidad. Aclaró que su matrimonio con Verónica Cuevas no se vio afectado por los rumores y reiteró que no tiene ningún vínculo con Mayela Laguna, subrayando que los exámenes de ADN resolvieron el caso de manera definitiva.

Están saliendo verdades, sin que yo quiera porque no es que yo quiero hacer esto, pero tampoco lo voy a negar. No es mentira, sí tuve una relación con Gustavo Adolfo Infante [...] Él dijo cosas de mí que no son ciertas, me dijo mitómana y seguro lo va a negar pero si lo niega tengo otro celular donde ahí sin tengo pruebas, dijo Laguna.

Mayela Laguna señaló que, tras años de rumores y especulaciones, ya no sentía la necesidad de guardar secretos aunque tampoco buscaba protagonismo con sus declaraciones. Sin embargo, adelantó que podrían surgir más detalles sobre su relación con Gustavo Adolfo Infante.

La ex pareja de Luis Enrique Guzmán agregó que, después de todo lo que se ha dicho sobre ella en los medios y redes sociales, dejó de preocuparle la opinión pública y aclaró que su prioridad ahora es simplemente contar su versión de los hechos.

Finalmente, Laguna reveló que aún conserva pruebas adicionales en un celular que actualmente está fuera de servicio, las cuales, aseguró, confirmarían la veracidad de su historia y la infidelidad de Gustavo Adolfo Infante durante su vínculo.