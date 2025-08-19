Madre mexicana se hace viral en redes por romper la puerta de su hijo de un patadón porque no le quería abrir

Un video que muestra la tensa confrontación entre una madre y su hijo, quien se encerró en su cuarto, se volvió un fenómeno viral en las redes sociales, especialmente TIKTOK. La grabación, capturada por el propio adolescente, alcanzó hasta este día 19 de agosto más de 6.8 millones de reproducciones y un millón de 'me gusta', generando un intenso debate entre los usuarios.

El clip, de apenas unos segundos, comienza con el adolescente, visiblemente desafiante, grabando a través de la puerta mientras su madre le exige que le abra. Con una voz firme y decidida, la mujer lanza algunas advertencias repetidamente, pero son tomadas como una broma.

El joven, en un acto de incredulidad y quizás subestimando la determinación de su madre, responde con un tono burlón. Sin embargo, su actitud cambia de inmediato cuando la mujer cumple su promesa. Se escucha un fuerte golpe y la puerta se abre con tremenda violencia, revelando a la madre, con una expresión de pocos amigos, lista para confrontar a su hijo. El video termina abruptamente, dejando a los espectadores con la intriga de lo que sucedió después.

El video viral de Florencio y su mamá en TikTok

La grabación ha sido compartida en diversas plataformas, desde TikTok hasta X (antes Twitter), y ha desatado una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios aplauden la disciplina de la madre, calificándola de "poderosa" y "ejemplar", otros critican la reacción, argumentando que pudo haber sido una medida excesiva.

Estos son algunos de los comentarios más destacados:

Se sacrificó a él y su teléfono por darnos contenido, su valentía será recordada por los próximos 2 minutos

La mamá: Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como madre entrando de todos modos

Si nosotros como espectadores nos asustamos, ahora imagínense a Florencio que lo vivió en primera persona

Florencio pido por tu alma jaja eres sinónimo de valor jajajja

ni modo Florencio, te extrañaremos

Hasta el momento, se desconoce si Florencio recibió un regaño ejemplar, si lo castigaron o si la vida sigue como si nada para él y su madre, pero por ahora, y luego de varias horas de haber publicado el clip, no hay ningún otro en la cuenta que ya tiene más de seis mil seguidores.