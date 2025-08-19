Madonna celebra sus 67 años con excéntrica fiesta de Labubus y se rebautiza como “Madudu”

La icónica cantante Madonna, conocida por éxitos como "La Isla Bonita", "Like a Virgin" o "Hung Up", celebró sus 67 años el pasado sábado 16 de agosto, pero recientemente compartió en redes sociales cómo fue su excéntrica fiesta donde hubo caballos y Labubus.

Aunque no es la primera vez que comparte su amor por los muñecos de Pop Mart, lo cierto es que generó una gran sorpresa, ya que su pastel de cumpleaños fue un Labubu gigante de color rosa, el cual estaba vestido con un corsé cónico Gaultier como el que la cantante usó en su gira "Blond Ambition World Tour" de 1990.

Por otro lado, dejó ver lo bien que la pasó en Siena, Italia, donde disfrutó del Palio de Siena (una carrera de caballos) y estuvo acompañada de sus seis hijos, algunos amigos y su actual pareja, quienes bailaron y cantaron toda la noche.

Madonna cumplió 67 años. (Créditos: Instagram / @madonna)

¿Madonna celebra con Labubus?

Madonna no dudó en presumir su pastel de Labubu en todos lados, pues en su cuenta oficial de X (antes Twitter) público una foto inédita donde aparece lamiéndolo. "Déjalos comer pastel", agregó la estrella, quien en varias ocasiones ha usado esta frase que se le atribuye a María Antonieta.

Por otro lado, compartió con sus fans su nuevo nombre, pues en su pastel se leía la leyenda: "Feliz cumpleaños Madudu". Aunque se desconoce el motivo por el cual este año su pastel fue hecho en forma de Labubu, algunos internautas creen que es debido a la controversia que gira en torno a que supuestamente son demoniacos.

Madonna junto a su pastel de cumpleaños. (Créditos: Instagram / @madonna)

Madonna cumple 67 años

La cantante Madonna compartió su experiencia al celebrar sus 67 primaveras en el Palio de Siena, una histórica carrera de caballos, que se celebra en Siena, Italia desde 1482, la cual coincide con el cumpleaños de la artista, quien expresó su emoción con palabras como “¡Los sueños se hacen realidad!” y “¡Grazie Mille!”.

A su vez, comentó que la carrera es “imposible de describir”, destacando el momento en que miles de personas guardan un silencio absoluto justo antes de que inicie la competencia. También habló sobre el “pageantry”, el despliegue simbólico que acompaña al evento, el cual calificó como “un ritual verdaderamente sagrado”.