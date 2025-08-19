Lista de todos los mexicanos nominados a los Premios Juventud | CÓMO Y CUANDO VOTAR

Ha llegado el momento de votar en los Premios Juventud 2025. Este año hay una enorme lista de participantes mexicanos gracias a que se ampliaron las categorías. No solamente hay cantantes o bandas, pues también podemos encontrar directores o directoras de cine y televisión, así como actores, actrices e influencers.

Los Premios Juventud son una ceremonia anual de premios organizada por el canal de televisión Univision y Las Estrellas (propiedad de TelevisaUnivision). Su propósito es reconocer y celebrar lo mejor del entretenimiento hispano, con un enfoque en la música, la cultura pop, la televisión, las redes sociales, el deporte.

A diferencia de otras premiaciones que se centran únicamente en la música, los Premios Juventud buscan reflejar los intereses de la juventud actual. Los ganadores se eligen mediante una votación popular, lo que permite a los fans y seguidores de los artistas y celebridades latinas ser quienes decidan a sus favoritos.

Yuridia busca una victoria. Crédito: Yuridia

Cómo votar en los Premios Juventud 2025

En este 2025 puedes votar a través de las siguiente página: https://www.premiosjuventud.com/vota. Solamente debes elegir entre la categoría Musical, categoría de Televisión y Streaming o la categoría Digital y Social, ya que hay tres diferentes etapas de la premiación. Si es tu decisión, puedes votar en todas.

Puedes votar en todas las categorías que gustes o solamente donde estén tus favoritos. En el caso de los premios musicales, hay un total de 30 diversas categorías donde puedes participar. Desde Artista Premios Juventud del Año, Artista Premios Juventud del Año, Mejor Canción Música Mexicana, entre muchas otras.

Para que tus votos sean válidos debes contar con un registro en la página que únicamente debes hacer una vez. Te pedirán información personal como tu código postal, nombre, apellidos, correo electrónico, edad, etcétera. Recuerda que solamente podrás una vez en cada una de las categorías y por solamente un ganador en todo el periodo de votación.

Así podrás votar. Crédito: Premios Juventud

Todos los mexicanos nominados en los Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

Carin León

Netón Vega

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

Yeri Mua

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Linea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P

Víctor Mendivil

Girl Power

‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía

‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara

La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carin León

Mejor Urban Track

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Canción Urbano Alternativo

‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua

Mejor Canción Pop

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘Mientes’ - Reik

Mejor Canción Pop Rock

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

Mejor Canción Pop Balada

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

Mejor Álbum Pop

‘A Mucha Honra’ - Thalía

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Panorama’- Reik

Tropical Mix

‘‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carin León

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amigo’ - Christian Nodal

‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León

‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Edén Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R. Conriquez

‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez y su Norteño Banda

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

‘Esa Noche’ - Eslabón Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ - Linea Personal

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Iván Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana