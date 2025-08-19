Le hacen brujería a la hija de la cantante Dulce, encuentra restos de animales muertos en su casa | VIDEO

Romina Mircoli, la hija y heredera de la fallecida cantante Dulce, denunció públicamente el hallazgo de objetos relacionados con la santería afuera de su domicilio. Este incidente se suma a una serie de amenazas e intimidaciones que, según su abogado, recibe desde hace varios meses.

En declaraciones para el programa Sale el Sol, Romina Mircoli describió lo que encontró. "Un recipiente de vidrio con restos de animales muertos, muñecos y figuras relacionadas con la santería", algo que calificó como "algo bien desagradable". Un video del lugar mostró los objetos en el área donde la joven estaciona su camioneta. "Aquí donde estaba estacionada la camioneta hay un fierro tirado y esto que está escurriendo, parece que hubiéramos abierto la caja de Pandora y hubiera salido la pestilencia", relató uno de los presentes.

Ante el temor por su seguridad y la de su familia, Mircoli y su abogado, Gerardo Rincón, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para interponer una denuncia formal. Según el abogado, la denuncia incluye los delitos de intimidación, amenazas, maltrato animal y afectación a la salud pública.

Hija de Dulce encuentra brujería en su casa

Esta nueva denuncia amplía un caso anterior, en el que Romina ya denunció amenazas de muerte. Su abogado señaló que las supuestas amenazas provienen de un hombre identificado como Francisco N., y de otras tres personas: Ofelia N., Carlos N., y Armando N. El defensor solicitó medidas de protección para Romina Mircoli, mientras la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres de Nuevo León continúa con las investigaciones.

La situación mantiene a Romina Mircoli bajo una fuerte presión emocional. La joven, nombrada heredera universal de la cantante, manifestó que teme por su vida y comentó que incluso ya hizo su testamento. Con cada nuevo incidente, el conflicto legal y personal que enfrenta la hija de la cantante Dulce se vuelve más complejo y mediático.

¿Qué es la santería?

La santería es una religión de la diáspora africana que se originó en Cuba a finales del siglo XIX. Nació del sincretismo, es decir, la fusión de las creencias y rituales del pueblo yoruba, originario de lo que hoy es Nigeria, con el catolicismo que fue impuesto por los colonizadores españoles. Debido a que se les prohibió a los esclavos africanos practicar su religión, estos identificaron a sus deidades, llamadas orishas, con los santos católicos, para así poder continuar con sus prácticas de manera encubierta. De esta forma, cada orisha, que representa una fuerza de la naturaleza o un aspecto de la vida, se asocia con un santo específico.

En el centro de la santería se encuentra la creencia en un dios supremo, Olodumare, y en los orishas, que son los intermediarios entre él y los seres humanos. Los practicantes, conocidos como santeros, se comunican con estas deidades a través de rituales que incluyen ofrendas, cantos, danzas o sacrificios de animales. Estos ritos buscan el equilibrio, la armonía, se emplean para la adivinación, la protección o la solución de problemas. Los santeros tienen un papel fundamental como guías espirituales, como mediadores que ayudan a los creyentes a entender u honrar la voluntad de los orishas.