La emotiva ultima publicación en Instagram de Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño

Ernesto Barajas, cantante del famoso grupo Enigma Norteño, habría sido asesinado en Guadalajara la tarde de este martes 19 de agosto de 2025. Hasta el momento no se revelaron los detalles del caso, pero múltiples cantantes del mundo del norteño, la banda o el regional mexicano en general, ya comenzaron a publicar sus despedidas.

La última publicación del cantante Ernesto Barajas fue dedicada a su hija, pues compartieron juntos el posteo de Instagram. Es un video de ambos cantando la nueva canción de Enigma Norteño titulada "Hello Kitty", misma que fue lanzada apenas el día jueves 14 de agosto de 2025.

Es en esta misma publicación donde varios amigos, conocidos o fanáticos han estado posteando sus mensajes de despedida para el cantante. A través de la sección de "comentarios" pueden verse los textos de gente como Larry Hernández, Edgardo Nuñez, Alex Legado, Pancho Uresti, entre otros.

"En paz descanses amigo que hace que la pasamos chingón aquí en Moreno Valle y platicamos, tomamos y planeamos cosas perras y me llega la noticia, increíble de creerla. Me dueles y mucho. Dios con tu bonita familia y mucha resignación. D.E.P", escribió Larry Hernández

Hello Kitty, el reciente lanzamiento de Enigma Norteño

"Hello Kitty" es un tema en colaboración con Edgardo Núñez. La canción se lanzó recientemente y ha ganado bastante popularidad, especialmente en plataformas como TikTok donde se hizo un trend. La letra habla de un hombre que se acerca a ella para decirle que se merece algo mejor, que no debe llorar por alguien que no la valora, y que él está dispuesto a darle todo el amor y las "noches felices" que se merece.

El título, "Hello Kitty," es un apodo cariñoso que utiliza el protagonista para referirse a la mujer. En la letra, se menciona: "Ese pendejo no te merece, vengo por lo que me pertenece, ¿no ves que una Hello Kitty no debe llorar?" Lo que resalta la idea de que una persona tan tierna y valiosa (como el personaje de Hello Kitty) no debería sufrir por un mal amor.

Enigma Norteño es una agrupación de música regional mexicana que se formó en Culiacán, Sinaloa, en el año 2004. El grupo se dio a conocer con su primer disco independiente titulado "El Jardinero" y se destaca por interpretar corridos o música regional mexicana con su propio toque. Entre sus miembros se encuentran también Humberto Pérez (bajo sexto y voz), José Baldenegro (batería) y Freddy Hernández (acordeón).