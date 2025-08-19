La canción de Espinoza Paz que habla de las cirugías estéticas y no estar feliz con tu cuerpo

Espinoza Paz tiene cientos de canciones en su repertorio que hablan de amor y desamor, pero además en su amplia lista de temas, también compuso una letra en donde describe lo que sucede con todas aquellas personas que optan por las cirugías estéticas.
El famoso compositor originario de Angostura, Sinaloa escribió el tema Remodelación Facial y lo lanzó en 2019 como parte de su disco Que no se caiga el ritmo, a la fecha la canción cuenta con millones de reproducciones y comentarios en donde se describe lo que Espinoza Paz dio a conocer en cada uno de sus versos.
En la canción Remodelación Facial, Espinoza Paz describe como una persona no se siente cómodo con su apariencia física y opta por llevar a cabo algunos procedimientos estéticos para cambiar su rostro, algo que es bastante común en la actualidad, pero cuando la chica tiene hijos sus descendientes nacen con sus antiguas facciones y genes.
Espinoza Paz es uno de los cantantes y compositores con más canciones compuestas, tan solo en entrevistas ha mencionado que tiene más de 2 mil letras, algunas forman parte de su repertorio, mientras que otras simplemente optaron por compartirlas con sus colegas, ya que hay que recordar así es como empezó su fama en la escena artística.
¿Cuál es la canción más famosa de Espinoza Paz?
Aunque el tema Remodelación Facial cuenta con millones de reproducciones en Spotify, hay canciones que la superan por mucho, tal es el caso de El Próximo Viernes, la pieza con la que Isidro Chávez, nombre real de Espinoza se dio a conocer a nivel internacional, además Lo Intentamos, otra de las composiciones más reconocidas en la vida profesional de la estrella del regional mexicano.
Espinoza Paz se ha consolidado como un ‘Poeta’, su trabajo brilla con su voz y en la de otras estrellas, por lo que incluso hay piezas que son reconocidas a nivel internacional y que se desconoce que son compuestas por el sinaloense, ya que tiene diversas maneras y estilos para crear música.
Letra de Remodelación Facial
Que no se caiga el ritmo
Haiyale
Esta historia
Que les voy a contar
Es una historia
De la vida real
jajajajajaja real ja ja ja
La conocí, me enamoré
Y al poco tiempo una boda yo planeé
Y me case y le compre
Una casita con dinero que junte
Lo raro es que, ni su papa
Ni su mama se parecían a mi mujer
Es o no es su hija no se
Y para no ofenderla no le pregunte
Pero pongan mucha atención
Lo que paso
Justo al año de casados
Ella tuvo a la bebe
Pero pare usted oreja
Con lo que yo le diré
En nada de parecía
La criatura a mi mujer
Eran bastante distintas
Y a comentar me animé
Le dije a mi mujer
Oye mujer
La bebe, la bebe
No se parece a ti
No se parece a ti
No se parece a ti
La bebe, la bebe
No se parece a ti
No se parece a ti
No se parece a ti
Y mi mujer me contesta
de esta manera
Es que me opere
Me quite un poquito aquí
Me quite un poquito allá
Me respingue la nariz
Sin nada de cicatriz
Parpados menton
Un diseño de sonrisa
Yo quería quedar bonita
Como mi amiga Melisa
Me quite grasita
En la cinturita
Me marque el abdomen
Para verme macita
Me agrande los senos
Porque estaban planos
Para que cupieran
Muy bien en tus manos
Remodelación facial
Es lo que se hacen ahora
Remodelación facial
En algunas es la moda
Aunque nada se parezcan
Los bebes a su mamá
Aunque nada se parezcan
Los bebes a su mamá
Si las mujercitas son hermosas desde que nacieron
¡Válgame dios!
Es que me opere
Me quite un poquito aquí
Me quite un poquito allá
Me respingue la nariz
Sin nada de cicatriz
Parpados mentón
Un diseño de sonrisa
Yo quería quedar bonita
Como mi amiga Melisa
Me quite grasita
En la cinturita
Me marque el abdomen
Para verme macita
Me agrande los senos
Porque estaban planos
Para que cupieran
Muy bien en tus manos
Y luego me dice mi mujer
Oye
Pero tampoco se parece a ti
Y yo le dije estas palabras
Es que me opere
Me quite un poquito aquí
Me quite un poquito allá
Me respingue la nariz
Sin nada de cicatriz
Parpados, mentón
Un diseño de sonrisa
Yo quería quedar galán
Para tu amiga Melisa
Me quite grasita
De la barriguita
Me afile la cara
Me puse barbita
Me marque el abdomen
Para los veranos
También soy amigo
De los cirujanos
Remodelación facial
Es lo que se hacen ahora
Remodelación fácil
En algunos es la moda
Aunque nada se parezcan
Los bebes a su papá
Aunque nada se parezcan
Los bebes a su mamá
Y cada quien hace
Con su vida lo que quiere