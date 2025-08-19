La canción de Espinoza Paz que habla de las cirugías estéticas y no estar feliz con tu cuerpo

Espinoza Paz tiene cientos de canciones en su repertorio que hablan de amor y desamor, pero además en su amplia lista de temas, también compuso una letra en donde describe lo que sucede con todas aquellas personas que optan por las cirugías estéticas.

El famoso compositor originario de Angostura, Sinaloa escribió el tema Remodelación Facial y lo lanzó en 2019 como parte de su disco Que no se caiga el ritmo, a la fecha la canción cuenta con millones de reproducciones y comentarios en donde se describe lo que Espinoza Paz dio a conocer en cada uno de sus versos.

En la canción Remodelación Facial, Espinoza Paz describe como una persona no se siente cómodo con su apariencia física y opta por llevar a cabo algunos procedimientos estéticos para cambiar su rostro, algo que es bastante común en la actualidad, pero cuando la chica tiene hijos sus descendientes nacen con sus antiguas facciones y genes.

Espinoza Paz es uno de los cantantes y compositores con más canciones compuestas, tan solo en entrevistas ha mencionado que tiene más de 2 mil letras, algunas forman parte de su repertorio, mientras que otras simplemente optaron por compartirlas con sus colegas, ya que hay que recordar así es como empezó su fama en la escena artística.

Espinoza Paz es quien escribe sus propias canciones. Foto IG/espinozapaz

¿Cuál es la canción más famosa de Espinoza Paz?

Aunque el tema Remodelación Facial cuenta con millones de reproducciones en Spotify, hay canciones que la superan por mucho, tal es el caso de El Próximo Viernes, la pieza con la que Isidro Chávez, nombre real de Espinoza se dio a conocer a nivel internacional, además Lo Intentamos, otra de las composiciones más reconocidas en la vida profesional de la estrella del regional mexicano.

Espinoza Paz se ha consolidado como un ‘Poeta’, su trabajo brilla con su voz y en la de otras estrellas, por lo que incluso hay piezas que son reconocidas a nivel internacional y que se desconoce que son compuestas por el sinaloense, ya que tiene diversas maneras y estilos para crear música.

Letra de Remodelación Facial