La Adictiva pierde la visa de trabajo para cantar en Estados Unidos

La Adictiva es otra de las bandas afectadas por la falta de la visa de trabajo, recientemente trascendió la noticia sobre la ausencia de la documentación para que los integrantes de esta agrupación regresen a cumplir sus compromisos en diversas ciudades en Estados Unidos.

Según información de la periodista Tere Aguilera, ahora es La Adictiva quien se suma a la lista de famosos con problemas para ingresar a Estados Unidos, puesto que en las últimas semanas tanto bandas como solistas han sufrido por las nuevas normas interpuestas por las autoridades que otorgan las visas de trabajo.

Los integrantes de La Adictiva intentaron ingresar a Estados Unidos, pero el acceso fue negado e incluso les quitaron las visas, por lo que ahora ya no podrán realizar varias de las fechas que tenían programadas para el mes de septiembre, aunque hasta el momento no han dado a conocer que los eventos quedaron cancelados.

En las páginas los conciertos siguen vigentes, por lo que se presume continúan en búsqueda de alternativas para ingresar a Estados Unidos en las próximas semanas y realizar las fechas que ya estaban establecidas para no perder los boletos que ya tenían vendidos y que los fanáticos se lleven una buena experiencia.

La Adictiva pierde visas de trabajo para Estados Unidos. Foto IG/adictivaoficial

El éxito de La Adictiva en Estados Unidos

La Adictiva está triunfando en Estados Unidos junto a Tapy Quintero en una colaboración que se titula Te Doy Mi Palabra, según MonitorLatino es una canción refleja la evolución de la agrupación ya que tiene más de 30 años representando con orgullo al regional mexicano y con la que conecta con miles de latinos en Estados Unidos y para muestra todas las reproducciones en la Unión Americana.

¿Qué artistas se quedaron sin visa para Estados Unidos?

La Adictiva son otros de los famosos que están en la lista de estrellas del regional mexicano que están en problemas para ingresar a Estados Unidos, los famosos, aunque en mayor parte de su carrera y trayectoria interpretan canciones románticas y de desamor, también tiene un famoso corrido titulado JGL, que está dedicado al jefe del Cártel de Sinaloa Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Edén Muñoz fue otro de los famosos que recientemente anunció que ya tuvo problemas con su documentación ya que no ha llegado y sigue a la espera de esa información, mientras que desde hace semanas cantantes como Lorenzo de Monteclaro, Luis R Conriquez, Grupo Firme y Javier Rosas por mencionar algunos son quienes no pueden ingresar a la unión americana.