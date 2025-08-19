Katy Perry recibe descarga eléctrica en pleno concierto y el terrible momento quedó grabado | VIDEO

Katy Perry sigue con una mala racha en esta serie de eventos que hace alrededor del mundo con su gira The Lifetimes Tour, esta vez la cantante estadounidense tuvo un percance que casi termina en tragedia, ya que sufrió una descarga eléctrica cuando estaba arriba de una estructura aérea llena de cables y luces LED.

La famosa cantante y actriz se presentó con éxito en Carolina del Norte y aunque todo resultaba normal en el espectáculo para sus fanáticos, las cámaras de miles de asistentes grabaron el momento en el que Katy Perry fue elevada por una estructura y su cuerpo sufrió una sacudida muy fuerte, por lo que hay quienes aseguran que se trata de una descarga eléctrica que no pasó a mayores.

Rápidamente las imágenes se propagaron por toda la red y hay quienes mencionan que fue algo totalmente distinto a una descarga eléctrica, pero también hay fanáticos de la celebridad quienes piensan que podrían haber presenciado el final de Katy Perry ya que es una situación de seguridad que se debe atender.

Katy Perry ha sido víctima de varios percances. Foto IG/katyperry

¿Cuál es el estado de salud de Katy Perry?

Katy Perry continuó con el show y les ofreció a sus seguidores uno de los mejores conciertos de su vida y de la gira The Lifetimes Tour, ya que los fanáticos la consideran una estrella muy profesional, además en sus redes sociales tampoco dio a conocer que la situación pasara a mayores.

Mientras que, en su cuenta oficial en Instagram, sí aprovechó para compartir parte de lo que se vivió en el reciente concierto y la manera en la que varios de sus seguidores acudieron, ya que algunos van incluso caracterizados de la famosa o con icónicos vestuarios de alguno de sus videos musicales.

¿Qué ha pasado en los conciertos de Katy Perry?

Cabe señalar que el accidente con la presunta descarga eléctrica no es lo único que ha sucedido en la reciente gira de Katy Perry, ya que varios de los seguidores de la famosa han notado que se han presenciado una serie de fallas técnicas, tal y como el estropeo de una mariposa voladora en San Francisco, así como lo que sucedió con la fan en el escenario en Detroit que se desmayó.

Otra de las cosas pasó en Australia, cuando Katy Perry estuvo a punto de caer de una jaula metálica que estaba en el aire, en Las Vegas sufrió un problema con su vestuario cuando su sujetador se desprendió, entre otras, pero lo que destacan es la manera en la que logra que todo mejore y termina los eventos.