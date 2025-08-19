Internautas critican al perro de Rosé de BLACKPINK por no ser de raza y figurar en importante portada de revista

La cantante Rosé, quien es conocida por ser una de las miembros de BLACKPINK, ha sido fuertemente atacada en redes sociales, pues luego de que su perro Hank apareció en la portada de la revista Dogue no ha dejado de recibir mensajes de odio. Aunque su mascota se mostró como un excelente modelo, algunos creen que no merecía aparecer, ya que no es de raza.

Sin embargo, los fans de Rosé y amantes de los animales se han lanzado en su defensa, pues afirman que todos los perritos merecen amor y respeto, sobre todo aquellos que no tienen raza, que han sufrido maltrato o que no cumplen con los estándares de belleza.

De hecho, comentaron que Hank es un perro con un pasado muy triste, pues antes de que Rosé decidiera adoptarlo en el 2020 fue abandonado en la calle, donde sufrió hambre y contrajo una rara enfermedad de la piel.

Hank es un perrito mestizo. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

¿Quién es Hank, el perro de Rosé?

Hank, el adorable perro de Rosé de BLACKPINK, se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales. Adoptado por la cantante en diciembre de 2020, fue rescatado de un refugio en Corea del Sur, donde llegó en condiciones delicadas de salud, pero gracias a los cuidados y el amor de la cantante se recuperó por completo.

Imagínate tirarle hate a un perrito que tuvo una vida tan difícil como la tuvo Hank antes de ser adoptado por Rosé. pic.twitter.com/wL0SaOvBvn — uD835uDC04uD835uDC25uD835uDC22uD835uDC2BuD835uDC22uD835uDC1A ?? (@eliria_bp) August 19, 2025

La estrella K-Pop no solo lo considera su “hijo”, sino que incluso creó una cuenta oficial de Instagram para él (@hank_says_hank), donde comparte fotos y momentos especiales a su lado. Por su parte, sus seguidores dejan comentarios bonitos donde elogian su comportamiento y actitud.

Rosé adoptó a Hank en el 2020. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

¿Por qué odian a Hank?

Hank se convirtió en el primer perro en aparecer en la portada de Dogue, una versión de la revista Vogue especialmente creada para mascotas de las celebridades. Esto, molestó a algunos internautas, pues afirman que existen otros perros o gatos más "bonitos" y "famosos" que el de Rosé.

hank's debut on vogue magazine (DOGUE) uD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/BjNjL458qV — rosé till the end (@vampirerozay) August 18, 2025

Incluso, han criticado que no es un perro de raza, ya que en ocasiones anteriores la cantante detalló que Hank es un perro mestizo que fue rescatado. Pese a los malos comentarios, ha logrado resaltar y convertirse en el primer can en aparecer en una revista reconocida por el mundo de la moda y los famosos.