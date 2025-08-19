Humberto Dupeyrón padece la misma enfermedad que Yolanda Andrade y le manda un mensaje: “No te amargues”

La salud de Yolanda Andrade se ha vuelto tema de interés debido a que es una de las personalidades más destacables de su generación. En días pasados, la presentadora mexicana, de 53 años de edad, reveló que padece una enfermedad degenerativa -al parecer, esclerosis múltiple-, así que le dieron dos diagnósticos que no tienen cura y conforme pase el tiempo no podrá caminar ni hablar.

El actor mexicano Humberto Dupeyrón, de 78 años, no sólo reaccionó al tema de salud de la titular del programa “Montse & Joe”, sino que también dijo que padecen la misma enfermedad degenerativa y, por lo mismo, quiso enviarle un mensaje, así como consejos para que la atraviese de la mejor manera.

El papá del comediante y escritor Odín Dupeyrón habló de la salud de Yolanda Andrade para la revista de farándula TVNotas y primero compartió detalles de su caso. A los 12 años enfermó de esclerosis múltiple, pero fue hasta que tenía 40 años que le diagnosticaron la enfermedad. Esto quiere decir que casi la mitad de su vida le ha hecho frente a este padecimiento, pero esto no lo ha desanimado.

Qué consejos le dio Humberto Dupeyrón a Yolanda Andrade

Humberto Dupeyrón precisó que definitivamente perdió la movilidad en 2009, pero aún puede hablar. Partiendo de esto, el papá de la actriz Natasha Dupeyrón consideró que Yolanda Andrade tiene una ventaja: “Tú te has enterado antes (de la enfermedad) porque puedes cuidarte”.

El actor de “El gato con botas” y “La antorcha encendida” también le envió el siguiente mensaje a Yolanda Andrade, a fin de alentarla y que no se deje vencer por la enfermedad degenerativa:

“Puedes arrepentirte de tus errores, pedir perdón y darle gracias a Dios porque estás aquí y estás bien ahora. Lucha. Sé feliz. Sé agradecida y no te amargues porque todos vivimos una etapa difícil y acabamos en el panteón”.

Además, Humberto Dupeyrón destacó que “hay varios tipos de esclerosis múltiple”. En sí, “es la misma, pero va cambiando de nombre”, conforme transcurren los años. Primero es remitente-recurrente, luego progresiva-permanente y después tiene otras etapas”.

“No me da miedo la muerte, en lo más mínimo. Creo en Dios y en las sagradas escrituras que dicen que ‘el que cree en Dios no muere, lleva una vida eterna’”.

Cómo se cuida Humberto Dupeyrón de la esclerosis múltiple

En su caso, el actor dijo que procura tener un estilo de vida sano, de modo que es otro consejo que le comparte a Yolanda Andrade. Para el famoso, un pilar es que cuida su alimentación porque come ligero, así que prefiere comer frutas y ensaladas y evita las grasas, embutidos y carnes secas. También consume agua natural y no bebe embotellados y alcohol.