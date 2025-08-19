Gala Montes lanza preocupante mensaje luego de perder pelea contra Alana Flores: "las drogas no son la solución"

La actriz mexicana Gala Montes vivió momentos de intensidad y reflexión tras caer derrotada en el ring contra la influencer regiomontana Alana Flores, en el marco del sonado evento Supernova Strikers 2025, celebrado el pasado domingo 17 de agosto.

Pero lo que ya era un combate cargado de tensiones se tornó, días después, en una auténtica confesión pública sobre dificultades personales, el valor del deporte y una advertencia clara para quienes por parte de la también cantante, quien dijo haberse enganchado con la marihuana.

Y es que la rivalidad entre Montes y Flores se arrastraba desde semanas previas al combate. Antes del ring, ya estaban los golpes verbales: Alana aseguró que existió una desigualdad física notoria, haciendo hincapié en que Gala es más alta y pesa más, lo cual influiría en el resultado. Por su parte, Gala aclaró que no se había pactado un peso.

Gala Montes habla de la ansiedad y depresión que vivió antes de su pelea con Alana Flores

El domingo 17 de agosto, en el evento Supernova Strikers 2025, las dos mujeres finalmente se enfrentaron en el ring. Fue una contienda intensa, cargada de golpes y emociones, que provocó una explosión mediática e incendió redes sociales, convirtiendo a ambas en tendencia inmediata ya que Alana Flores se alzó como campeona, levantando el cinturón en uno de los eventos de entretenimiento más esperados del año.

Días después del combate, Gala Montes rompió el silencio desde sus redes sociales con un mensaje cargado de sinceridad y fortaleza. Reconoció que atravesó momentos profundamente dolorosos en los últimos meses y dijo sentirse sola, afectada por ansiedad y depresión, una soledad que la llevó a un “enganche” con la marihuana.

Con contundencia, Montes recalcó que “las drogas no son la solución”, dejando claro que, pese a sus tropiezos, busca transformar su experiencia en una advertencia y en un gesto de empatía hacia los jóvenes que la siguen.

En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales MUY dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y por ende terminé enganchandome con (marihuana) pero gracias a este proceso logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez y así dejar a un lado las cosas que me estaban destruyendo tanto… y yo con eso ¡Ya gané!

Si estás pasando por un proceso como yo, busca ayuda ( las dr*gas no son la solución) el deporte es vida

Las dr*gas y el amor no se mezclan o sueltas lo que más amas por las dr*gas o lo que más amas te soltará por las dr*gas ¡tú decides!, escribió la actriz en su publicación.

Más allá de una confesión, fue una llamada de auxilio e inspiración. Invitó a quienes atraviesen una situación similar a buscar ayuda, enfatizando que “las drogas no son la solución” y promoviendo el deporte como un refugio vital. En redes sociales, el mensaje fue interpretado como una nueva muestra del resurgimiento personal.

Fotografía: Instagram/@galamontes

Pero no todo fue drama ya que Gala también tuvo palabras amables para su oponente y en la misma publicación felicitó a Alana por su desempeño sobre el ring: "Felicidades Alana, me dueleee la mandíbula hijaaaa! Tienes un futuro brillante por delante, te deseo todo el éxito del mundo, con todo el corazón!", escribió.