Filtran el estado de salud de Yolanda Andrade tras revelar que sufre dos enfermedades incurables

Hace unos días te informamos que la actriz y conductora de televisión, Yolanda Andrade, reapareció ante las cámaras para hablar de su actual estado de salud. La famosa explicó que lamentablemente fue diagnosticada con dos enfermedades degenerativas incurables, pero los médicos le dicen que actualmente se encuentra bien.

En en encuentro con los medios, la titular del programa "Montse y Joe" dijo que sigue en tratamiento contra las enfermedades que padece. La conductora se mostró de buen ánimo ante el complicado panorama de salud que enfrenta y agradeció el apoyo que le han mandado sus amigos.

La actriz está pasando por un complicado momento de salud. Foto: Cuartoscuro

Julio César Chávez habla del estado de salud de Yolanda Andrade

En plática con distintos medios, retomada por Univisión Famosos, Julio César Chávez, fue cuestionado sobre el estado de salud de su amiga, Yolanda Andrade, quien por primera vez aseguró que padece dos enfermedades degenerativas incurables.

Durante la plática, el excampeón de box aseguró que Yolanda Andrade tiene varias recaídas y de repente se pone mal, sobre todo cuando presenta problemas para hablar. El conductor de televisión explicó que todo estará bien con la salud de su amiga.

"Nos duele porque de repente está bien y de reponte se nos pone malita, sobre todo en hablar, pero va a estar bien", explicó.

Al ser cuestionado sobre los diagnósticos que recibió Yolanda Andrade, Julio César Chávez prefirió no hablar más sobre este tema. El analista deportivo dijo que apoyará a su amiga, pero no habló de más.

"Todo va bien", sentenció.

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade, una de las conductoras más famosas en México, ha estado ausente del programa "Montse y Joe" por los problemas de salud que enfrenta. Hace unos meses la también actriz explicó que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral.

En agosto de este año, Yolanda Andrade, reapareció ante las cámaras para explicar que padece dos enfermedades degenerativas incurables. La famosa no brindó más detalles, pero explicó que actualmente se encuentra bien de salud.