Este era el peso pactado para la pelea entre Gala Montes y Alana Flores

La polémica entre Gala Montes y Alana Flores volvió a encenderse luego de que la streamer regiomontana expusiera públicamente que la interprete de "Tacara" habría incumplido el peso que habían pactado en un inicio para su pelea de box en el evento Supernova Strikers 2025.

A través de las historias su cuenta oficial de Instagram, el pasado lunes Alana Flores compartió una fotografía en donde mostró un fragmento de su contrato para el evento, mismo en donde se puede leer cuales eran las especificaciones con las que debían de cumplir ambas peleadoras previo a su encuentro.

"Lo prometí y aquí está... mi contrato inicial estaba pactado de esta forma :)", escribió Alana Flores antes de que su historia terminará siendo eliminada.

Alana Flores compartió una foto de su contrato para el Supernova Strikers 2025

Foto: Captura de pantalla

Gala Montes habría incumplido el contrato para su pelea con Alana Flores en Supernova Strikers 2025

Como se puede apreciar en la fotografía, el documento que ambas habrían firmado estipulaba que Alana Flores debía de pesar 54 kilos y Gala Montes 62, por lo que dicho acuerdo habría sido incumplido por la actriz y cantante ya que durante la ceremonia de pesaje previo a la pelea registro tener un peso de 68.500 kilogramos, estando 6.500 kilos por encima de lo pactado.

A pesar de la gran diferencia de tamaño y peso entre ambas, finalmente Alana Flores terminó ganando la pelea del Supernova Strikers 2025 por decisión unánime, sin embargo, tras la publicación de la imagen del contrato Gala Montes se vio envuelta en una fuerte controversia ya que antes del encuentro había asegurado que no existía acuerdo alguno sobre el peso que debían de tener para el combate.