Ernesto Barajas, ¿por qué se hizo famoso con el grupo Enigma Norteño?

Enesto Barajas, el vocalista del grupo Enigma Norteño, acaparó los principlaes encabezados en todo el país liego de que se reportara su presunto fallecimiento este martes 19 de agosto. De acuerdo con los primeros reportes, el cantante fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, y aunque no se ha dado a conocer más información la noticia ha generado conmoción en el medio artístico al tratarse de una destacada figura del regional mexicano.

El cantante es productor y director de la banda Enigma Norteño originaria de Culiacán, Sinaloa, fundada en 2004. Aunque ha ganado notoriedada en la industria su éxito se ha visto opacado por fuertes polémicas debido a las letras de sus canciones en las que se mencionan a personas del crimen organizado.

La polémica carrera de Ernesto Barajas en el regional mexicano

Además del debate que han generado las letras de sus canciones, el propio cantante ha mencionado que realiza canciones "por encargo" a conocidas figuras del crimen organizado, así lo hizo saber en entrevista con el Independent en Español. Explicó que la dinámica consiste en escribir el tema y luego debe ser autorizada a través de intermediarios, trabajo por el que puede cobrar hasta 400,000 pesos.

Foto: IG @ernestobarajasoficial

"Los lujosos de R", "Mayito Gordo" y "Chavo Félix", son algunas de las canciones de Enigma Norteño con las que Ernesto Barajas ha ganado fama. Aunque no todo ha sido fama y fortuna para el cantante, pues su paso por los corridos tumbados también lo ha llevado a vivir momento de angustia ya que ha recibido amenazas por las que ha tenido que cancelar sus presentaciones.

La faceta como influecer de Ernesto Barajas

Además de su lugar como cantante de regional mexicano, Ernesto Barajas ganó popularidad en redes sociales donde compartía detalles de su vida privada, familia y viajes. Algo que cambió de manera drástica, luego de que se mudara a Guadalajara por presuntas amenazas.

En YouTube el cantante también ha logrado gran alcance con su podcast "Puntos de Vista" en los que ha tenido como invitadas a otras estrellas de la industria con quienes, además, sostiene una gran amistad como Eduin Caz -vocalista de Grupo Firme-, Gabito Ballesteros, Marca Registrada, Roberto Tapia, Grupo Arriesgado, Chuy Montana y Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde.