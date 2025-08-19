Ella es Yessi Villa, la cantante que tuvo una sola persona de público en la Feria de la Manzana de Zacatlán | VIDEO

La Feria de la Manzana de Zacatlán dio mucho de qué hablar este fin de semana tras un accidente en un juego mecánico, pero también por un concierto supuestamente fallido en el que una joven cantante se quedó sin público, ¡por culpa de la lluvia!

En TikTok se hizo viral el video de una joven en el que se ve el momento en el que se adueña del escenario de la Feria de la Manzana de Zacatlán con temas como Tu Dama de Hierro, un tema clásico de Marisela.

Sin embargo, su viralidad no sólo fue por su gran talento vocal con el que enamoró en redes sociales, sino también por un momento que resultó peculiar y doloroso para muchos, ya que en el video que se volvió tendencia se le ve cantando sin público, o mejor con una sola persona de público.

Para muchos internautas este momento fue un desperdicio al talento de la cantante y por lo que pidieron no solo hacerla viral, sino también comenzar a seguirla en sus redes sociales para apoyarla y demostrarle que realmente no está sola y que su talento al cantar merece reconocimiento.

Él fue el único que pese a la lluvia no dejó de cantar y bailar desde la primera fila. (Foto: TikTok @mrruizmayo)

Cantante sin público se hace viral en TikTok con canción de Marisela

A través de la cuenta de TikTok de Mr Ruiz Mayo (@mrruizmayo) se hizo viral un video que ya acumula más de cuatro millones de reproducciones en el que se aprecia a la cantante Yessi Villa adueñándose del escenario de la Feria de la Manzana de Zacatlán en medio de la lluvia y sin un público visible.

Lo anterior fue lo que más llamó la atención, puedes pese a la lluvia y a que se aprecia a algunas personas pasar con su paraguas para protegerse del agua, un joven de playera blanca se declaró como su máximo fan para estar en primera fila y como la única persona que aparentemente disfrutaba del show.

Todo esto fue lo que acaparó la atención de redes sociales, pues muchos pensaron que nadie se había tomado un minuto para escuchar a la cantante; sin embargo, más tarde se aclaró que en realidad sí había algunas personas que la estaban escuchando cantar en vivo.

Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas. (Foto: TikTok @mrruizmayo)

Por supuesto a causa de la lluvia no se dieron lugar frente al escenario, como sí lo hizo su único fan, pues el resto del público se colocó a las orillas para no mojarse y así poder disfrutar del concierto. Esto mismo lo aclaró el joven que viralizó a Yessi Villa.

“La chica sí tenía público, pero se encontraba tras de mí en las gradas cubriéndose de la lluvia”, aclaró Mr Ruiz Mayo.

Lo anterior dejó una ola de amor y apoyo para la artista emergente con comentarios como:

Es Yessi Villa , síganla y contrátenla en Zacatlán , canta maravilloso.

, síganla y contrátenla en , canta maravilloso. Todos a seguirla, canta hermoso.

Puntito para que se viralice, canta hermoso la chica.

Se mostró muy profesional aún con un solo espectador, ella actuó como si estuviera en un lleno total, felicidades Yessi Villa.

Ella dio todo por él y él dio todo por ella.

Con ese fan! No pido más

El verdadero: Y si nadie te aplaude yo lo haré tan fuerte que no notarás quién no lo hizo.

Yessi Villa, la cantante que se hizo viral por “no tener público” mostró la verdad detrás de su video

Luego de tener un video con más de cuatro millones de reproducciones, Yessi Villa apareció desde su cuenta oficial de TikTok (@yessivilla_oficial) para mostrar que pese a que solo una persona estaba frente al escenario para cantar y bailar sus canciones, no fue el único en apoyarla. Salió del escenario con una gran sonrisa. (Foto: TikTok @yessivilla_oficial)

Pues desde su cuenta personal posteó un video en donde se aprecia que Tu Dama de Hierro fue el último tema que cantó en la Feria de la Manzana de Zacatlán y que tras despedirse del escenario, el público comenzó a corear: “¡Otra, otra, otra!”, para seguir celebrando su talento.

“Muchísimas gracias, síganla pasando muy bonito, aquí estuvo Toño y Yessi, muchas gracias”, dijo antes de salir del escenario.

Tras mostrar su propia versión de los hechos ante un concierto supuestamente sin público, Yessi Villa recibió comentarios de apoyo a su proyecto como cantante.