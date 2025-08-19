Elaine Haro recuerda amarga experiencia en La Rosa de Guadalupe

Aunque Elaine Haro, de 22 años de edad, ha destacado en la industria del entretenimiento por su talento vocal, son sus papeles en teatro y televisión lo que la mantienen en la memoria del público. Sobre todo aquellos episodios de La Rosa de Guadalupe en los que participó desde muy pequeña, aunque no en todos tuvo una buena experiencia y así lo reveló en La Casa de los Famosos cuando recordó el fuerte regaño que recibió de un director por equivocarse en sus diálogos.

Pese a su corta edad, Elaine Haro ha logrado abrirse paso en el mundo del espectáculo gracias a su simpatía, belleza y talento ante las cámaras demostrado en proyectos tanto de cine como de teatro y televisión, aunque confesó que es la pantalla chica en los que más retos ha enfrentado debido a la dificultad de grabar tantas escenas en poco tiempo bajo una estricta perfección, algo que ocurre en "La Rosa de Guadalupe".

Elaine Haro recuerda su tormentoso paso por La Rosa de Guadalupe

Fue durante una charla con sus compañeros de La Rosa de Guadalupe que la actriz recordó haber grabado su primer capítulo del programa a los 13 años de edad y aunque ya tenía experiencia con películas, series y obras te teatro nunca se había enfrentado a un reto tan grande como el que implicaba el proyecto de La Rosa de Guadalupe. Y es que debido a la velocidad, la cantidad de escenas y el duro trabajo en poco tiempo cometió errores que le ganaron un fuerte regaño.

Elaine Haro recuerda su tormentoso paso por La Rosa de Guadalupe. Foto: IG @elaineharomusic

“Es un ambiente diferente, pero el de ‘La Rosa’ es de que grabas 40 escenas en un día entonces es de que… Entonces, me estaba trabando y no podía decir el texto, ya sabes que cuando te pones nervioso y te trabas ya es complicado que te vuelva a salir entonces va el directo y me metió una regañiza, me dijo que si no era actriz que qué me pasaba”, recordó la actriz.

¿En qué capítulos de La Rosa de Guadalupe aparece Elaine Haro?

Elaine Haro fue parte de La Rosa de Guadalupe durante cinco años aproximadamente y durante este tiempo fue parte de polémicos capítulos por los que permanece en la memoria del público. Este es el caso de “El rostro del enemigo” por el que, incluso, replicó la escena como parte de la promoción de su lugar en La Casa de los Famosos México.

“Tu amiga la gorda”, “La vida no es color de rosa”, “El amor nunca es a medias”, “Promesa de amor a una madre” y “Odio secreto”, son más de los capítulos de La Rosa de Guadalupe en los que Elaine Haro se sumó el elenco dando muestra de su talento actoral.