El actor Gary Oldman piensa que el mundo empeoró desde que se murió David Bowie: "era como un pegamento cósmico"

El 10 de enero del 2016 una estrella se apagó cuando se anunció la muerte del legendario David Bowie; dejando tras de sí un halo que todavía es posible tocar con cada una de sus canciones, el cantante se desprendió de su cuerpo físico mientras nosotros escuchábamos el álbum Blackstar como una especie de testamento anticipado.

Son muchas las personas que lloraron la muerte del camaleónico Bowie pero uno de los famosos que continúa hablando de su legado es el actor Gary Oldman, quien más allá de su carrera cinematográfica también ha compartido públicamente su admiración y amistad con el intérprete de Life On Mars?

La relación entre Oldman y Bowie se remonta a sus años de juventud en Londres, donde ambos compartieron experiencias similares en barrios como Brixton. Esta conexión inicial cimentó una amistad que perduró a lo largo de los años, por lo que Oldman destacó en diversas entrevistas cómo Bowie, con su estilo único y su constante reinvención artística, influyó profundamente en su vida y carrera.

"El mundo se fue al carajo cuando Bowie murió", sentencia Gary Oldman

Oldman expresó en entrevistas cómo la partida de su amigo representó una pérdida no solo personal, sino también para la sociedad en general. En una conversación con The Hollywood Reporter, Oldman mencionó que desde el fallecimiento de Bowie, el mundo parecía haber perdido una chispa de creatividad y originalidad.

La muerte de David Bowie en enero de 2016 dejó un vacío en el mundo de la música y la cultura.

Fotografía: Instagram/@garyoldmansite/@davidbowie

¿No sientes que desde que murió, el mundo se ha ido al carajo? Era como si fuera pegamento cósmico o algo así. Cuando murió, todo se vino abajo [...] Lo extraño. De vez en cuando veo algo que me hace reír y pienso: "Dios mío, me pregunto qué habría pensado Dave de esto", o "Oh, eso le habría hecho reír", dijo Gary Oldman en dicha entrevista.

De la misma forma, Oldman recordó que Bowie poseía un gran sentido del humor y relató que la cercanía entre ambos nació al descubrir que compartían orígenes parecidos, ya que crecieron en vecindarios semejantes del Londres de las décadas de 1950 y 1960.

El actor explicó además que, a lo largo del tiempo, Bowie se convirtió en una referencia constante para él, sobre todo por su inagotable capacidad de reinventarse y de transformar su propuesta artística, lo que demuestra que su influencia trascendió la música para instalarse como un ícono cultural de alcance global.

Así mismo, el reconocido actor británico y ganador del Óscar recordó a Bowie no solo como un gran amigo, sino también como una presencia que trascendía lo meramente musical. El actor resaltó la originalidad inigualable de Bowie, su espíritu creativo y la manera en que lograba motivar e influir en quienes lo rodeaban.

Siempre estaba innovando. Se reinventó a sí mismo y a su música muchas veces [...] Era inspirador porque era un gran innovador y no tenía miedo de probar cosas nuevas. No es nada consciente, pero se contagia, explicó el actor.

Más allá de su relación personal con Bowie, Oldman ha hablado en diversas ocasiones sobre el impacto de la música en la sociedad. En entrevistas, ha señalado cómo artistas como Bowie no solo transformaron la música, sino que también desafiaron normas sociales y culturales, inspirando a generaciones a pensar de manera diferente y a cuestionar el statu quo.

Para rendir homenaje a su amigo, Oldman ha participado en diversos proyectos que celebran la vida y obra de Bowie. Uno de los más destacados fue el concierto "Celebrating David Bowie", organizado en Brixton, Londres, en 2016. La amistad entre Gary Oldman y David Bowie es un testimonio de cómo la música puede unir a personas de diferentes ámbitos y cómo su influencia trasciende generaciones.

Fotografía: Pinterest.

Este evento reunió a músicos y amigos de Bowie para rendir tributo a su legado. Oldman, como anfitrión, compartió anécdotas y reflexiones sobre la influencia de Bowie en la música y la cultura.