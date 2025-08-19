Eduin Caz manda triste mensaje tras la muerte de su amigo Ernesto Barajas

La muerte de Ernesto Barajas, líder y vocalista de Enigma Norteño fue la noticia que conmovió al medio del espectáculo, pero sobre todo a los artistas que sostuvieron una relación cercana de amistad o compañerismo con la estrella de los corridos, tal es el caso de Eduin Caz de Grupo Firme quien lamentó el asesinato del sinaloense y escribió un triste mensaje en redes sociales.

Eduin Caz dio a conocer un emotivo mensaje tras la muerte de Ernesto Barajas este martes en Zapopan, Jalisco, el vocalista de Grupo Firme no hizo más que lamentar la partida de su querido amigo y escribió una publicación en sus historias en Instagram como muestra del último adiós para su compañero.

Eduin Caz y Ernesto Barajas sostuvieron una relación de amistad, ya que seguido en redes sociales se veía como las estrellas de la música mexicana se encontraban en eventos de trabajo y también personales, por lo que más allá de la escena y de la convivencia por formar parte de la industria también tenían lazos cercanos.

“Vuela alto amigo mío, siempre estarás en nuestro corazón”, fue parte del mensaje de Eduin Caz.