"Confío en que todo se ordenará": La esposa de JC Chávez Jr reaparece en medio de la extradición del boxeador a México

Hace unos momentos se informó que Julio César Chávez Jr., hijo del boxeador mexicano, Julio César Chávez, fue deportado a México después de ser detenido en Estados Unidos por su presunta participación en los delitos de crimen organizado y tráfico de armas.

Por medio de un comunicado de las autoridades del Gobierno de México se informó que Julio César Chávez Jr. fue ingresado al penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. En los próximos días será puesto a disposición de juez para determinar su situación legal.

Leyenda

Esposa de JC Chávez Jr. sube este mensaje

Hace unos días, antes de que se informara que Julio César Chávez Jr. fue deportado a México, su aún esposa, Frida Muñoz, compartió un mensaje que de alguna manera está relacionado con el proceso legal que enfrenta el boxeador mexicano.

En este sentido, Frida Muñoz, subió una reflexión ante los complicados momentos que pueden pasar las personas. La esposa de Julio César Chávez Jr. se dijo tranquila en que todo se arreglará, por lo que se mantiene unida a las personas que la han acompañado en este tiempo.

"Confío en que todo se ordenará bajo su perfecta voluntad. Abrazo a los míos, atesoro el presente y descanso en la certeza de que él siempre tiene el control. Dios es fiel… incluso cuando yo olvido, él siempre permanece", escribió.

La reflexión fue acompañada por varias fotografías de la esposa de Julio César Chávez Jr. con sus familiares. Varios usuarios le externaron todo su apoyo en este momento que está pasando, además, le reconocieron su manera de enfrentar las distintas controversias que ha pasado.

¿Qué hizo Julio César Chávez Jr?

El miércoles 2 de julio autoridades en Estados Unidos detuvieron al boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr. e informaron que sería extraditado a México donde cuenta con una orden de aprehensión. La Fiscalía General de la República de México detalló que el boxeador es investigado por su presunta participación en el tráfico de armas y delincuencia organizada.

La familia del boxeador mexicano compartió un comunicando confiando en la inocencia de Julio César Chávez Jr. Este 19 de agosto el exboxeador fue trasladado a nuestro país e ingresado al penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.