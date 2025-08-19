Claudio Yarto asegura que en su casa hay una RUTA OVNI y la tiene grabada en VIDEOS: “La gente dice que estoy loco”

Claudio Yarto estuvo como invitado en el programa de Rocío Sánchez Azuara, Tu Historia Como La Mía, donde no solo pasó un bochornoso momento al ser cuestionado sobre supuestamente ser “bizco”, sino también para hablar de sus pasiones.

Pues el ex vocalista de Caló también apareció ante las pantallas para contar más detalles de su vida privada como lo es el origen de su imagen siempre con lentes negros de Sol o el gran amor que le tiene a su hijo. Pero hubo un momento en el que resaltó su pasión por los ovnis y extraterrestres.

No es secreto que desde hace décadas se reconoce a Claudio Yarto como un apasionado del tema y que incluso tiene una estrecha relación con Jaime Maussan; sin embargo, pocas veces habla de forma directa y con pruebas de lo que ocurre muy cerca de su casa.

Tras la pregunta directa de Rocío Sánchez Azuara de si los ovnis existen, el cantante no dudó en confirmar su existencia y aclarar que él mismo los ha visto muy cerca de su casa, donde incluso los ha grabado en video con miles de pruebas de su existencia.

"El otro día estaba haciendo un conteo de mis videítos como ese que están viendo; de esos shoots ya editados tengo 5,000 videos y ediciones debo de tener como unas 800", dijo a las cámaras de Tu Historia Como La Mía.

Esta es solo una de las tomas que ha capturado el cantante. (Foto: YouTube @ROCIOSANCHEZAZUARA)

La ruta de los ovnis en la Del Valle captada por Claudio Yarto

En entrevista con Rocío Sánchez Azuara, Claudio Yarto reveló que lleva ya bastante tiempo grabando desde su casa una supuesta ruta de ovnis en la que ya no solo son visibles las naves extraterrestres, sino que también en otras formas que podrían corresponder a criaturas.

Asimismo, recordó que su interés por la vida fuera de este planeta inició desde que era joven y que de el acercamiento lo tuvo gracias a Jaime Maussan. Pero este fue solo el inicio de algo que él mismo iría capturando con tan sólo voltear a ver el cielo.

"Ya las veía yo de chavo, siempre seguí al señor Maussan porque me llamó mucho la atención un reportaje que hizo con el señor Billy Meier y decía: 'Si usted quiere ver ovnis, voltee al cielo'. Y empecé a voltear ahí con el padrino (Jaime Maussan) que pasan diario".

En la misma conversación, Claudio Yarto reconoció que aunque recibe críticas de personas incrédulas, él sabe que tiene pruebas de que no son ninguna locura, sino algo que en realidad está ocurriendo.

"La gente me dice 'estás loco', pero ahí están las cámaras. Digo, al final del tiempo yo ya me defiendo, disque estoy loco; ahorita les pasé uno a la producción donde hay cosas que se ven muy raras. No es el clásico que el disco o la esfera", sentenció.

Diario sale a grabar esta ruta de extraterrestres. (Foto: YouTube @ROCIOSANCHEZAZUARA)

"Técnicamente donde yo vivo es una ruta ovni; por ahí pasan", dijo antes de declarar que aparecen casi todo el día casi antes del anochecer; sin embargo, el cantante declaró que los videos que él mismo ha recopilado los graba a las 6:00 de la mañana y que ha visto desde ovnis pequeños, hasta algunos enormes.

"Ese lo calcularon que medía 8 metros y por el tamaño y el número de cuadros, calcularon que iba a 3.4 mach, 3 veces la velocidad del sonido y cuando le hicieron un acercamiento de cómo se ven, no se ven como si fuera una nave, se ve como si fueran unas ventosas volando", dijo.

En esa misma entrevista, el ex vocalista de Caló también aseguró que el tamaño y forma de lo que ha visto con sus propios ojos le hace pensar que ya no solo están las naves extraterrestres dentro de la Tierra, sino que también "llegaron con sus biologías", es decir, seres de otros planetas.

Sostuvo que ha visto desde especies de plumas hasta figuras parecidas a las de las mantarrayas sobre el aire que cruzan en 8 o 10 cuadros, es decir, una décima de segundo y que las investigaciones les han hecho pensar que son transparentes, pues casi no se ven en el cielo, pero cuando están a la altura de un cerro sí son visibles.

Finalmente dijo que le da miedo lo que desconocemos, aunque recordó que las personas que han sido abducidas han tenido experiencias traumáticas, pero agradece que afortunadamente los gobiernos ya están reconociendo que existen los ovnis.