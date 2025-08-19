Charly Moreno, ex de Daniel Bisogno, revela lo que recibió de herencia del conductor de Ventaneando

El pasado mes de febrero el programa de espectáculos "Ventaneando" confirmó la muerte de su conductor, Daniel Bisogno. Ante esta situación surgieron distintas especulaciones sobre la herencia que dejó, pero tiempo después se reveló que no dejó testamento.

Hace unos días, Charly Moreno, el último novio de Daniel Bisogno, concedió una entrevista en la que habló sobre la herencia que le dejó el protagonista de la obra de teatro "Lagunilla mi barrio". El joven puso fin a todos los rumores que circulan en los distintos espacios de la farándula.

El conductor murió en febrero pasado. Foto: Ventaneando

Charly Moreno habla de la herencia de Daniel Bisogno

En en encuentro con la prensa, Charly Moreno, última pareja sentimental de Daniel Bisogno, habló sobre la herencia que le dejó el conductor de "Ventaneando". Después de la muerte del comediante trascendió que el joven sería de los más beneficiados con la repartición de bienes.

Durante su plática con la prensa, Charly Moreno, desmintió que Daniel Bisogno le haya dejado un lujoso departamento, rumor que trascendió en distintos espacios. El joven aseguró que lo único que se quedó del conductor de "Ventaneando" fue un anillo que le regaló el día de su cumpleaños.

“Daniel no me dejó un departamento, lo único que tengo de él es un anillo que me regaló en mi cumpleaños el año pasado", dijo.

En cuanto a la herencia de Daniel Bisogno, Charly Moreno, dijo que todo quedará en manos de su hija, Michaela, y de su papá. El joven explicó que el conductor de "Ventaneando" le reveló que esa era su última voluntad, por lo que espera que respeten la palabra del fallecido conductor.

“Todo va a ser para mi hija y que a mi papá no le falte nada”, le habría dicho Charly Moreno a Daniel Bisogno.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno, famoso conductor de "Ventaneando", murió el febrero de este año después de pasar sus últimas semanas con vida internado en un hospital. El también actor de teatro presentó complicaciones por el trasplante de hígado al que se sometio.

Tras su muerte se informó que Daniel Bisogno no dejó testamento, pero en distintas entrevistas explicó que quería que todo quedara en manos de su hija, Michaela, y de su papá. Hasta el momento se desconoce cómo marcha la repartición de bienes.