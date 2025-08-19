Bunbury rompe el silencio y desmiente enemistad con Amaral: “No tiene nada que ver con ella”

Hoy 19 de agosto, el cantautor español Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, artísticamente conocido como Bunbury, rompió el silencio acerca del pleito que tiene desde hace poco más 20 años con el dúo Amaral que durante todo este tiempo ha sido acusado de quitarle el puesto de telonero de Bob Dylan durante su gira por España en 2004.

El intérprete de “Nada” dio su versión de los hechos mediante un comunicado, a fin de ponerle punto final a la polémica. A continuación, compartimos la palabra del exlíder de Héroes del Silencio.

"No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a los largo de los años".

Bunbury detalló que en esa ocasión Amaral, grupo que integran Eva Amaral y Juan Aguirre, fue contratado para abrir los conciertos de Bob Dylan en España. Él tuvo vínculo con esto porque lo contactaron para ser su sustituto debido a que Juan Aguirre tenía problemas en una mano; sin embargo, el dúo español pudo continuar con su trabajo.

“Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos.

Bunbury asegura que “Puta desgracia” no es una dedicatoria para Amaral

Bunbury también aprovechó el comunicado para dejar en claro que la canción “Puta desgracia” no está dedicada a Amaral, especialmente a Eva Amaral; por lo mismo, subrayó que la cantante “no tiene nada que ver con ella”.

“Sé que desde que se publicó la canción ‘Puta desagradecida’ en el álbum ‘El tiempo de las cerezas’, en 2006, surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral. Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario. En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así, explicando la sucesión de acontecimientos que acontecieron en torno a la gira de Dylan en 2004 por la que decían que surgió mi enfado con ellos”.

Para dejar atrás esta polémica, Bunbury hizo un llamado: frenar las críticas negativas contra Amaral. Además, destacó que el dúo español tiene “talento evidente y mayúsculo”. Finalmente, les pidió una disculpa a Eva Amaral y Juan Aguirre “por todo lo sufrido” en los poco más de 20 años.