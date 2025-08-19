BTS "llega" a México, se anuncia la nueva colaboración de BTS Meal y TinyTAN

El regreso de BTS es uno de los más esperados por las fans, el grupo ya se encuentra trabajando en su próximo álbum para volver a los escenarios tras casi 3 años de ausencia, pero no será hasta 2026. Sin embargo, ya se anunció su nueva colaboración que llegará a México en forma de TinyTAN.

Aunque el grupo no ha tenido apariciones públicas oficiales, BTS ha retomado sus actividades en redes sociales. Hasta el momento han realizado algunas transmisiones en vivo en grupo, además se anunció el re-estreno de algunas películas de sus conciertos en cines de todo el mundo.

Algunos integrantes como V, RM y Jungkook han tenido actividades en solitario tras su regreso del servicio militar y las fans creen que podrían preparar promociones en solitario antes del comeback de BTS. Los idols viajaron a la ciudad de Los Ángeles, donde están en el proceso de producción de su nuevo álbum.

En medio de la espera, las cuentas oficiales de McDonald's compartieron la nueva colaboración con BTS y los TinyTAN, los personajes animados de la boyband que llegarán a México.

BTS Meal llega a México, así será su nueva colaboración

La reconocida marca de comida rápida reveló el teaser de su colaboración con TinyTAN, el BTS Meal llegará a México en septiembre y a varios países de todo el mundo. Las fans podrán volver a disfrutar de esta nueva experiencia para coleccionar a los siete personajes de los integrantes.

El BTS Meal se podrá comprar el 3 de septiembre en cualquier punto de venta, no se sabe si también aplicará para las apps de pedidos de comida. Hasta el momento, se desconoce qué incluirá el menú, así como salsas especiales y el juguete de colección que incluirá la famosa cajita.

Escrevi aqui a identificação de cada TinyTan pic.twitter.com/nCkl3PcTox — nana ? ?¨ (@jmtokyos) August 19, 2025

Esta es la segunda vez que BTS colabora con la marca de comida de rápida, los TinyTAN podrían venir en forma de mini muñecos de colección, se desconoce si se podrán elegir por integrante o si serán al azar, también falta por anunciarse el precio de la promoción.