Atlantis Jr y Kemalito entran a LCDLF y retan a Aldo de Nigris y Abelito a una lucha sobre el ring

La Casa de los Famosos México ya tiene a sus favoritos en la nueva temporada y se trata de Aldo de Nigris y Abelito, quienes se ganaron el corazón del público con su simpatía y autenticidad. Aunque no sólo han cautivado a los fans, también a Atlantis Jr y Kemalito que se declararon grandes seguidores de estos participantes y los invitaron a subir al ring cuando concluya el reality show.

Todo comenzó por una escena de lucha libre organizada por algunos de los habitantes en 'La Casa' incluyendo a Aldo de Nigris y Abelito. En ésta improvisaron algunos de los más conocidos movimientos sobre el ring, todo con el toque de comedia y diversión que tanto los ha caracterizado llamando así la atención del público y de las estrellas de la lucha libre.

Atlantis Jr y Kemalito hacen invitación a Aldo de Nigris y Abelito

En una entrevista con Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp los luchadores hablaron sobre su trabajo sobre el ring, los años de entrenamiento y la disciplina que se requiere para destacar en el deporte. Atlantis Jr admitió ser un gran seguidor de La Casa de los Famosos y que al comenzar la competencia en la nueva temporada Facundo era su favorito, pero esto cambió al conocer más a Aldo de Nigris y Abelito.

Atlantis Jr y Kemalito hacen invitación a Aldo de Nigris y Abelito. Foto: IG @lacasafamososmx

"Yo me identifico muchísimo porque en la lucha libre también hay microestrellas que son Kemalito y KeMonito, la verdad yo me llevo muy bien con ellos, me siento super identificado, entonces, tienen una vibra super chida, entonces mis favoritos son Abelito y Aldo", dijo Atlantis Jr.

Invitación para Aldo de Nigris y Abelito

Kemalito y Atlantis Jr no sólo expresaron su admiración por Aldo de Nigris y Abelito, también les regalaron un par de máscaras completamente personalizadas para hacerles saber su apoyo en el reality show. Además, les hicieron una invitación para que cuando concluya la competencia se sumen a uno de los entrenamientos en la Arena Ciudad de México y también se puedan subir al ring durante alguna de las peleas.

"Traemos una sorpresa para Aldo y para Abelito, con mucho cariño y respeto para ellos dos. Como siempre lo he dicho, Abelito ahorita ha representado a las personas de talla baja, entonces para mí como Abelito ha inculcado eso de las personas de talla baja, las microestrellas también somos personas de talla baja", dijo Kemalito aplaudiendo la participación de Abelito en el programa.

Mencionaron la disciplina y dedicación en el deporte para destacar