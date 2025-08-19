Aseguran que Maribel Guardia le fue infiel a Marco Chacón con este guapo actor, filtran las pruebas

La mañana de este martes 19 de agosto la actriz y cantante, Maribel Guardia, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que la revista TVNotas destapara la supuesta infidelidad que cometió contra su esposo, el abogado, Marco Chacón.

A lo largo de este 2025, la estrella de la obra de teatro "Lagunilla mi barrio" ha dado mucho de qué hablar por las supuestas infidelidades de su esposo, Marco Chacón, y por el pleito legal que tiene con su nuera, la joven actriz, Imelda Garza Tuñón.

Hasta el momento la actriz no ha hablado sobre este tema. Foto: Maribel Guardia

¿Maribel Guardia engañó a Marco Chacón?

La mañana de este día, la revista de espectáculos TVNotas compartió una entrevista con una supuesta amiga cercana a Maribel Guardia. En la plática salió a la luz la infidelidad que habría cometido la actriz con su aún esposo, el abogado, Marco Chacón.

De acuerdo con el testimonio, Maribel Guardia cometió la infidelidad durante las grabaciones de la serie "Cómplices". Detalló que la actriz y cantante de 66 años se habría relacionado con su compañero, el joven actor, Emmanuel Orenday. Hasta el momento ninguno de los dos ha desmentido la información.

“Maribel Guardia conoció y quedó encantada con uno de sus compañeros: Emmanuel Orenday", contó la supuesta amiga de Maribel Guardia.

En este sentido, la entrevista detalló que Maribel Guardia y el actor, Emmanuel Orenday, aprovechaban sus tiempos libres para pasar tiempo juntos. Apuntó que varios protagonistas de la serie "Cómplices" se dieron cuenta de la infidelidad que cometió la primera actriz.

“En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados", señaló.

Es importante señalar que, hace unos meses, trascendió que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, le fue infiel a la actriz con una joven, por lo que la amiga de la también cantante asegura que su matrimonio ya no es el mismo, aunque nieguen sus infidelidades.

¿Quién es el supuesto amante de Maribel Guardia?

La mañana de este martes 19 de agosto la revista TVNotas compartió una entrevista con una supuesta amiga de Maribel Guardia, quien reveló que la actriz le fue infiel a su esposo, Marco Chacón, con el joven actor, Emmanuel Orenday. Por el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

Emmanuel Orenday es un joven actor que ha participado en series como "La vida es una canción", "A cada quien su santo", "Lo que callamos las mujeres", "El Señor de los Cielos", "La reina del sur" y "Mujeres asesinas", entre otros. Al parecer coincidió con Maribel Guardia durante las grabaciones de "Cómplices".