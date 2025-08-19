Ana Brenda Contreras la dedica polémico mensaje a Alexis Ayala, su ex: “Aburre verte” | VIDEO

Como sucedió en 2024, este año la actriz Ana Brenda Contreras, de 38 años de edad, se mantiene como “panelista virtual” de “La Casa de los Famosos México” y a través de sus redes sociales comenta y reacciona a lo que sucede. Por lo mismo, aprovechó la ocasión para lanzar un polémico mensaje a Alexis Ayala, su expareja.

A través de su perfil de TikTok, la actriz de “Juro que te amo” y “La que no podía amar” compartió un video viral en contra de su exnovio, quien es habitante del Cuarto noche. El clip cuenta con uno de los memes de audio más populares de la actriz Ana Martín, ya que dice lo siguiente, incluyendo un insulto: “Ching* tu madr*, de verdad, ya, ya. Aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo, hartas. ¡Ya vete! Vete a tus negocios”.

Además, el video viral que Ana Brenda Contreras compartió en TikTok también incluye la leyenda “yo, cada que mueblexis respondía sus posicionamientos”, que es como Alexis Ayala, de 60 años, es llamado en “La Casa de los Famosos México” debido a que usuarios aseguran que se la pasa durmiendo y no da contenido.

Ana Brenda Contreras le dedicó una mentada a Alexis Ayala uD83DuDE31 #chismillennial pic.twitter.com/lrP13oET7x — Pablo Chagra (@pablo_chagra) August 19, 2025

Ana Brenda Contreras “insulta” a Alexis Ayala

Hay que enfatizar que Ana Brenda Contreras sólo compartió el video viral en su perfil de TikTok, de modo que aparece en el apartado que dice “publicaciones compartidas”. Pese a esto, usuarios no lo pasaron desapercibido y el polémico comentario de la actriz para Alexis Ayala se está volviendo tendencia.

En TikTok, usuarios reaccionan al video viral compartido por la actriz, así que algunos comentarios acerca de esto que destacan son los siguientes:

“Lo compartió Ana Brenda Contreras”, “quedé fría cuando vi que lo compartió Ana Brenda Contreras, y eso que ella nunca se mete en chismes ni polémicas” y “si Ana Brenda Contreras lo dice, por algo será”.

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala fueron novios de 2006 a 2009. Foto: captura de video Twitter Pablo Chagra.

¿Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala fueron novios?

El generador de contenido Pablo Chagra reaccionó al video viral que Ana Brenda Contreras compartió en TikTok y recordó que tuvo una relación amorosa con Alexis Ayala. Los famosos trabajaron juntos entres 2005 y 2006 en la telenovela “Barrera de amor”. El actor tenía 40 años, mientras que ella 18 años. Pese a la diferencia de edad de 22 años, en 2006 empezaron su noviazgo que concluyó en 2009.

“Ana Brenda Contreras le dedicó una mentada a Alexis Ayala”, escribió el también conductor de “La Casa de los Famosos México”, quien dijo que los famosos terminaron, al parecer, en malos términos. “No hubo mucha declaración de los dos, pero sí se supo que no terminaron nada bien, no fue un treme amistoso. No quedaron temas, pero tampoco ganas de saludarse”, recordó el influencer.