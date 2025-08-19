Aldo de Nigris es la disculpa de Monterrey por la participación de Adrián Marcelo en LCDLF, aseguran en redes

El nombre del regiomontano Aldo de Nigris, de 26 años de edad, se mantiene como tendencia en redes sociales debido a que es considerado la “sorpresa” de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF). Usuarios incluso consideran que debería ser el ganador de la edición 2025 del reality show de Televisa.

Ante el boom del exfutbolista y ahora generador de contenido, cibernautas consideran es una disculpa de Monterrey, Nuevo León, luego de que el año pasado el youtuber regiomontano Adrián Marcelo, de 35 años, fue parte del proyecto televisivo que es grabado 24/7.

Usuarios de redes sociales hacen esta comparación porque Aldo de Nigris conquistó al público con su personalidad, mientras que Adrián Marcelo desató numerosas polémicas por las peleas que tuvo con varios de sus excompañeros, principalmente con Arath de la Torre, Brigitte Bozzo y Gala Montes.

Aldo fue lo que mandamos de Mty para que nos perdonaran por Adrian M uD83DuDE05uD83DuDE0D#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1cfKJmWbbB — Karla (@k_kaarrllaa) August 14, 2025

Qué pasó entre Gala Montes y Adrián Marcelo

Hay que recordar que Adrián Marcelo discutió en varias ocasiones con la actriz y cantante Gala Montes, de 25 años, quien lo tachó de machista y misógino. La gota que derramó el vaso fue cuando discutieron en plena gala de “La Casa de los Famosos México”, lo que desató el enojo de numerosas personas en redes sociales que ejercieron presión digital para la expulsión del youtuber regiomontano, quien finalmente salió del reality show.

Aldo de Nigris, uno de los favoritos para ganar “La Casa de los Famoso México” 2025

La usuaria de Twitter -red ahora llamada X- Karla (@k_kaarrllaa) compartió una foto foto ebitda de Aldo de Nigris enmarcada en un corazón y la acompañó de la siguiente leyenda: “Aldo fue lo que mandamos de Monterrey para que nos perdonaran por Adrián Marcelo”.

La publicación suma más de 150 mil visualizaciones y tiene numerosos comentarios a favor de Aldo de Nigris, ya que se lee lo siguiente: “Manden otro igual para perdonarlos bien bien”, “déjame decirte que se lucieron corrigiendo errores” y “ok, aceptamos la disculpa, gracias”.

sabes que Aldo es buena persona porque Doña Alegria lo ama y ella no ama a nadie uD83DuDE2DuD83DuDE2D#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/noFk2Po2ci — andrea (@tayjkk) August 15, 2025

También hubo quienes expresaron “Dios da, dios quita, Aldito, el bonito” y “no perdono a Monterrey aún, pero qué bueno que mi chiquitín se haya ganado mi corazón”. De esta manera, cibernautas externan que Aldo de Nigris es uno de los favoritos para ganar la edición 2025 de “La Casa de los Famosos México”. Otros dos grandes favoritos son Abelito y Aarón Mercury; de hecho, los tres generadores de contenido son llamados La triple A.