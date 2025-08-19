Acusan a Mar Contreras de servir comida que se cayó al piso en LCDLF | VIDEO

Mar Contreras tiene una funa en las redes sociales porque supuestamente le sirvió comida a Priscila, pero los espaguetis habían caído al piso. En la cámara únicamente se puede ver que los recoge, en efecto, del suelo, pero los pone en un plato aparte para que no se los ponga a nadie.

La cámara la siguió hasta la mesa, donde dejó un plato servido, posteriormente regresa, pero la toma de la cámara tardó un poco en cambiar, así que los espaguetis desaparecen. Se desconoce si los puso en algún plato o los movió de lugar, incluso si los tiro a la basura.

Por esta razón, los fanáticos del programa comenzaron a poner en las redes sociales que probablemente los sirvió en el plato de la modelo. Aparentemente fue el siguiente que sirvió y que le ofreció a Priscila, pero todo esto solamente se trata de especulaciones en contra de Mar Contreras.

Esto fue lo que ocurrió:

¿Qué puede pasar si comes comida que se cayó al piso?

Comer algún alimento preparado que se te cayó al piso no es la mejor idea, a pesar de la popular "regla de los cinco segundos". Aunque es una creencia común, la ciencia ya demostró con creces que no es del todo cierta y que los riesgos dependen de varios factores.

La transferencia de bacterias, virus y otros microorganismos puede ocurrir de forma casi instantánea, en el mismo momento en que el alimento toca el suelo. No todos los suelos son iguales, pues uno aparentemente limpio puede contener bacterias que no se ven a simple vista. Los lugares con mucho tráfico de personas, como estaciones de autobuses, o los espacios más sucios como un baño, tienen mayor riesgo. Este es el caso de La Casa de los Famosos, donde hay 12 personas caminando en todo momento.

Por otra parte, los alimentos húmedos o pegajosos (como una loncha de queso, un trozo de fruta o la mantequilla en una tostada) recogen más bacterias que los secos (como una galleta o un trozo de pan). Tienes que tener cuidado, pues podría afectar tu salud en algún momento.

En la mayoría de los casos, si tienes un sistema inmunológico sano y el suelo no está visiblemente sucio, probablemente no te pase nada. Sin embargo, no es un riesgo que valga la pena tomar. Si tienes la mala suerte de que el alimento caiga en un lugar con un alto nivel de bacterias patógenas, podrías enfermarte.

Las bacterias más comunes que se encuentran en el suelo y pueden causar problemas de salud son la Salmonella, la E. coli y la Listeria. Si consumes una cantidad suficiente de estos microorganismos, podrías sufrir una intoxicación alimentaria con síntomas como el dolor de estómago, vómitos, diarrea o fiebre.