Acusan a Elaine Haro de acosar a Aarón Mercury en LCDLF: “Lo quería tocar a fuerzas”

Tras la salida de Ninel Conde de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) las miradas han estado puestas en la actriz y cantante Elaine Haro, quien ayer cumplió 22 años de edad. En redes sociales la joven es acusada de ser “migajera” y también de acosar al influencer Aarón Mercury, de 24 años.

Cibernautas aseguran que la actriz de “Como dice el dicho” es insistente con su compañero, quien ya la rechazó en más de una ocasión. Incluso otros participantes le han hecho ver esto a la habitante del Cuarto día, como el actor español Shiky Clement, ya que intervino en una plática y le cuestionó a la cantante cómo le pregunta al generador de contenido si le gusta cuando ella estuvo diciendo que extraña a su exnovio.

Las críticas negativas contra Elaine Haro incrementaron porque en redes sociales usuarios recordaron que durante la fiesta del viernes 15 estuvo cerca de Aarón Mercury, a quien incluso tocó en la entrepierna. El momento quedó grabado en video y circula principalmente en TikTok y Twitter, red ahora llamada X.

Si lo que hace Elaine Haro a Aldo De Nigris y Aarón Mercury lo hicieran ellos, ya los estarían tachando de acosadores sexuales. Pero como lo hace la “niña inocente” y “manipulable” solo queda reír y decirle Gomita 2.0#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/5cHtXnmpYN — MAYITO de las Bitácoras (@ClaudioPizarroK) August 13, 2025

Por qué siempre hay una “GOMITA” cada temporada?

Elaine se ve muy urgida!

Parece perrita en celo detrás de Aarón Mercury! Ya suéltalo!#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX #LCDLFMX3 #elaineharo #aaronmercury pic.twitter.com/qGNOOOdTzU — Breaking it News (@breakingitnews) August 13, 2025

Critican a Elaine Haro por tocar a Aarón Mercury en la entrepierna

“Si fuera una mujer, ¿no sería acoso?”, comentó una usuaria en TikTok, mientras que otras personas agregaron “lo quería tocar a fuerzas”, “totalmente de acuerdo contigo, por eso me choca el feminismo demasiada hipocresía”, “se ve la cara de incomodidad de Arón” y si fuera un hombre, ya estaría funadísimo”.

El comentario anterior abrió un debate en la plataforma de videos porque otras personas externaron que Elaine Haro y Aaron Mercury “siempre tienen “contacto físico”. Precisaron que el influencer, quien es habitante del Cuarto noche, agarra a la joven de “la cintura o la espalda baja”, lo que expone que “el contacto físico de ambos es bastante cercano”.

Elaine Haro pidió funar a Aaron Mercury porque no le hace caso

Pese a esto, las críticas negativas en contra de Elaine Haro se mantuvieron porque cibernautas comentaron que “en ningún momento él la toca, es por eso que se ve su incomodidad”, “se ve muy urgida, la verdad” y “ella es muy intensa y forzó mucho las pláticas” tanto con Aarón Mercury como con Aldo de Nigris.

La Elaine diciendo que el Aaron es un dramático, que es un llorón y que lo funen uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D por su propio bien, que se duerma — Pame ? (@pamecalderon__) August 16, 2025

Además, usuarios destacan que Elaine Haro envió un mensaje frente a una cámara del Cuarto día luego de ser rechazada por Aaron Mercury: que lo funen. Por lo mismo, en redes sociales exponen que la actriz es “tóxica” e “infantil”, además de que no mide sus acciones y palabras.