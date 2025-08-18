Tunden a Pepe y a Ángela Aguilar por decir que apoyan a los migrantes con doble discurso: "Hagamos las cosas legalmente"

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar se encuentran en la mira de la comunidad mexicana y de los migrantes por un discurso que ofrecieron este fin de semana en el Hollywood Bowl donde se presentaron en sinfónico, pues padre e hija ofrecieron unas palabras que se están usando en su contra.

Este fin de semana desde Los Ángeles, padre e hija hicieron mención a la comunidad migrante en Estados Unidos y si bien resaltaron el apoyo que les ofrecen, algo que ya han hecho en el pasado, desataron la polémica tras declarar que todo se debe de hacer legalmente.

Los comentarios fueron tomados en redes sociales como un ataque a las personas indocumentadas tanto de México como de otros países de América Latina que actualmente viven en los Estados Unidos con estrictas leyes migratorias establecidas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Si bien Ángela Aguilar se mantuvo firme con un discurso más corto, quien se llevó gran parte de las críticas fue Pepe Aguilar, quien ofreció un discurso más largo en el que aunque mostró su apoyo a los migrantes les pidió "hacerlo legalmente", para así formar parte de Estados Unidos y de sus leyes.

"Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto. Hagámoslo legalmente para que seamos parte realmente de este maravillosos país que se formó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso, porque su país va por delante toda la vida históricamente la honestidad, la bondad, por eso la estatua de la libertad está diciendo: 'Con esta llama ilumino a todos los que no tienen a dónde ir y que pueden llegar a trabajar a hacer más grande este país con su esfuerzo", dijo Pepe Aguilar ante el público.

Si bien cerró su discurso con gritos de "¡Viva los migrantes!" y "¡Viva México!", en redes sociales está siendo duramente criticado por su doble discurso en el que por un lado demuestra su apoyo y posteriormente resalta la ilegalidad de muchos indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos.

En redes se leen mensajes como:

Hacen conciertos para 'apoyar' a los migrantes y saca un discurso antimigrante? Cree que la gente está ilegal por gusto?

Y la gente aún lo aplaude? Será que sí entendieron?

El señor Antonio hacía las cosas legalmente cuando fue deportado 4 veces?

Porque los siguen apoyando?

Le aplaudieron? Creo que no entendieron

Al señor no le costó trabajo porque tiene dinero

Como si fuera fácil, la situación de cada quien es diferente

Ángela Aguilar ofrece discurso antimigrante y la tunden en redes

Pepe Aguilar no fue el único en dar un discurso que desató la polémica por ser antimigrante, según las críticas en redes sociales, pues su hija Ángela Aguilar también ofreció unas palabras que no fueron del agrado de la gente, especialmente tras las constantes criticas que ha recibido desde su matrimonio con Christian Nodal.

"Yo sí quiero representar a los México-americanos, quiero decir que lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo, no lo voy a soportar", dijo.

En su mensaje recordó que ella nació en Estados Unidos y que al igual que su padre coincide en que es un orgullo también representar a México; aunque hizo un llamado a salir a luchar por los derechos y se mostró en contra de la separación de familias, Ángela Aguilar también coincidió en la legalidad de los migrantes, al ella misma decir que está orgullosa de ser una México-americana legal.